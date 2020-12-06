06.12.2020
14:55
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Происшествия

За выжившим в тайге юношей вылетел самолет

18-летнего уроженца Магаданской области, который был найден в сломанном автомобиле в Оймяконском районе, санрейсом перевезут в РБ №2 в столице республики, передает телеканал «Якутия 24». Как сообщили в пресс-службе Минздрава региона, врачи Оймяконской ЦРБ провели все необходимые манипуляции, состояние пациента оценивается как крайне тяжелое.

«Прошла телемедицинская консультация с Якутском, решено переводить в РБ 2-ЦЭМП санрейсом для дальнейшего лечения», — сказал пресс-секретарь министерства Иван Борисов. Он добавил, что самолет уже вылетел из Якутска.

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/proisshestviya/yunoshu-edva-ne-zamerzshego-nasmert-v-ojmyakonskom-rajone-sanrejsom-perenapravyat-v-yakutsk

Фото: из архива SAKHALIFE.RU
Источник: Якутия24
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