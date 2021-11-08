За выходные в Якутске зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими

За минувшие выходные дни с 4 по 7 ноября на дорогах г. Якутска и его пригородах зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими, где различные травмы получили 7 человек.

4 ноября около 13:30 на 17-м километре Намского тракта произошло столкновение двух транспортных средств, Предварительно было установлено, что водитель 1958 г.р. автомашины «Митсубиси Паджеро» при выезде с местности «Ус — Хатын» не убедился в безопасности маневра, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Ниссан Присаж», под управлением водителя 1986 г.р., который следовал по Намскому тракту в сторону п. Жатай. От столкновения автомашина «Ниссан Присаж» съехала в кювет с последующим опрокидыванием

В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомашины «Ниссан Присаж» были госпитализированы с тяжелыми травмами в медучреждение.

Около 2-х часов дня на ул. Чайковского, возле дома №12 по ул. Ш.Полянского произошло столкновение двух автомобилей, где водитель 1989 г.р. автомашины «Тойота Саксид», при выезде со второстепенной дороги на главную, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Тойота Королла», под управлением водителя 1991 г.р., которая следовала по ул.Чайковского, в направлении ул. Кеши Алексеева, от полученного удара автомобиль «Тойота Королла», потеряв управление, совершил наезд на препятствие (пешеходное ограждение), повредив его.

В результате ДТП, водитель-женщина автомашины «Тойота Королла» получила травмы, по результатам медицинского обследования, ей было назначено амбулаторное лечение.

5 ноября около половины седьмого вечера на ул.

Автострада 50 лет Октября неустановленный водитель, управляя

неустановленным транспортным средством, совершил столкновение с автомашинами «Тойота Спассио» и «Тойота-Суксид», а затем, в нарушение ПДД, оставил место ДТП, участником которого он являлся. Была объявлена ориентировка на скрывшегося нарушителя, и спустя непродолжительное время в п. Марха его задержал наряд ДПС

Причина «бегства» стала понятна инспекторам сразу: мужчина 1970 г.р., находившийся за рулем автомобиля Ниссан Мурано, был попросту пьян. Сам выпивоха в результате ДТП получил переломы ребер, в отношении него был составлен административный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ: ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до 2- лет

Другие участники происшествия, к счастью, травм не получили, но их автомобили получили поломки

Около 22 часов на 16-м километре Намского тракта произошло опрокидывание автомашины «Тойота Камри»: 32-летний водитель не выдержал безопасную скорость движения и не справился с управлением. У мужчины в результате ДТП – перелом ключицы и тупая травма живота, он госпитализирован в РБ№2. В момент аварии водитель был трезв, согласно базам данным ГИБДД к числу злостных нарушителей не относится

6 ноября около 3-х часов дня на нерегулируемом перекрестке равнозначных улиц Пионерская и Петра Алексеева, водитель грузовой автомашины «Газель», следуя по ул. Петра Алексеева со стороны Окружного шоссе, не уступил дорогу автомашине «Toyota Vitz», под управлением водителя 1993 г.р. приближающемуся справа.

Прибывшая бригада скорой помощи доставила пассажира автомашины «Toyota Vitz» 1992 г.р. в медучреждение. Назначено амбулаторное лечение.

По всем фактам ДТП проводится проверка.