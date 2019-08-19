За выходные в Якутске произошло 10 ДТП, где получили травмы 15 человек, из них два несовершеннолетних.

Так, 16 августа около 14:30 водитель 1986 г.р., управляя с участием инструктора по вождению 1989 г.р. учебным транспортным средством «Тойота Королла», двигаясь по ул. Набережная в сторону ул.202 мкр., возле дома №1/2 202 мкр, совершила наезд на пешехода 1969 г.р., который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи осмотрела и доставила пешехода в травмпункт с телесными повреждениями. Со слов водителя и инструктора следует, что когда следовали по ул. Набережная на проезжую часть, неожиданно выбежал пьяный пешеход, в результате чего избежать наезда не удалось. Выяснилось, что пешеход имеет признаки алкогольного опьянения, проведенное освидетельствование выявило у пешехода состояние алкогольного опьянения, результат анализа составил 0,86 мг/л в выдыхаемом воздухе.

17 августа около 16:05 на ул. Чернышевского напротив дома №107/1 водитель — женщина 1978 г.р., управляя а/м «Тойота Рав 4», следуя по ул. Чернышевского в направлении ул. Автодорожная, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с а/м «Тойота Платц», следовавшей во встречном направлении, под управлением автоледи 1987 г.р.

В результате ДТП автоледи и два пассажира: мужчина 1982 г.р. и девочка 2007 г.р. а/м «Тойота Платц», получили множественные ушибы и ссадины, им назначено амбулаторное лечение. В момент ДТП несовершеннолетняя сидела на заднем пассажирском сидении справа, пристегнутая ремнями безопасности. Проведенное освидетельствование установило состояние алкогольного опьянения у 41-летней женщины- водителя «Тойота Рав 4», результат анализа составил 1,08 мг/л в выдыхаемом воздухе. Составлен административный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ за управление ТС в состоянии опьянения.

17 августа около 21 часов вечера на 5 км. Хатынг-Юряхского шоссе, возле дома №14 «А» водитель 1983 г.р., управляя мотоциклом «Кавасаки ZX-6R», следуя по Хатынг-Юряхскому шоссе со стороны Окружного шоссе, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, от полученного удара мотоцикл вылетел на полосу встречного движения, совершил столкновение с а/м «Ниссан Хоми Эльгранд» под управлением водителя 1994 г.р.

В результате ДТП мотоциклист получил травму головы, ушибленную рану затылочной области, перелом затылочной кости справа, госпитализирован; пассажир мотоцикла 1985 г.р. получил травму головы, перелом позвоночника, находится в реанимации.

Еще одно ДТП с участием пьяного пешехода произошло 18 августа в 14:31, где водитель 1972 г.р., управляя автобусом «ПАЗ-32054-07», следуя по ул.Дзержинского в сторону ул.Лермонтова, возле дома № 27/1 по ул.Дзержинского, совершил наезд на пешехода 1988 г.р., который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. Было установлено, что пешеход был в состоянии алкогольного опьянения, у него выявили 0,98 мг/л,. Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела и увезла пешехода в медучреждение со множественными переломами и травмами. Со слов водителя следует, что когда он следовал по ул. Дзержинского по левой полосе, неожиданно из-за машин выбежал пьяный пешеход, в результате чего избежать наезда не удалось.

18 августа в 18:17 поступило сообщение о том, что в медучреждение обратился несовершеннолетний 2003 г.р. с травмой — разрыв связок плечевого сустава слева. Предварительно установлено, что 18 августа около 14:30 водитель 1984 г.р. управляя а/м «Тойота Ипсум», следуя по ул. Дзержинского, на регулируемом перекрестке ул. Дзержинского и Ф.Попова, при повороте налево в сторону Ф.Попова, из-за впереди едущей автомашины на регулируемом пешеходном переходе с левой стороны, неожиданно выехал велосипедист и совершил столкновение с его автомобилем. Следует учесть, что молодой велосипедист не спешился прежде, чем переходить проезжую часть. Результат проведенного медосвидетельствования показал отрицательный результат наличия алкогольного опьянения у водителя.

18 августа около 19 часов вечера на Вилюйском тракте 9 км., где водитель 1989 г. р., управляя а/м «Тойота Ками», следуя по Вилюйскому тракту в сторону города, не выдержал безопасную скорость движения, выехал на полосу предназначенного для встречного движения и совершил столкновение с а/м «Лексус NX-200», под управлением водителя 1978 г.р. Прибывшая на место аварии бригада «03» осмотрела и увезла в медучреждение водителя а/м «Лексус», водителя и пассажирку 1995 г.р. а/м «Тойота Ками».

В результате ДТП водитель «Тойота Ками» госпитализирован со множественными переломами ребер. Пассажирка «Ками» 1995 г.р. получила ушиб грудной клетки, назначено амбулаторное лечение. Женщина-водитель «Лексуса» 1978 г.р. получила ушибы голени, подкожная гематома, назначено амбулаторное лечение.

Водитель «Тойота Ками» водительского удостоверения не имеет. Проведенное освидетельствование выявило у водителя состояние опьянения, результат анализа составил 1,20 мг/л. На водителя составлен административный материал по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ за управление ТС в состоянии опьянения не имея права управления ТС.

Пока на дорогах нашего города есть водители, допускающие езду в пьяном виде, сводки о дорожно-транспортных происшествиях будут фиксировать все новые жертвы. Ситуация с аварийностью, складывающаяся на дорогах, крайне тяжела, но она преодолима. И чтобы ее улучшить, необходимо действовать! Начинать нужно, в первую очередь, с самого себя: неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, принимать все меры безопасности на дорогах, уважать других участников дорожного движения.

В связи с приближением осени, а значит темных ночей, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешим участникам дорожного движения переходить дорогу только в установленных местах – по пешеходным переходам, предварительно убедившись, что автомашины уступают вам дорогу! Следует помнить, что за рулем транспортных средств тоже люди. Нельзя надеяться на молниеносную реакцию водителя, ведь он не ожидает появления пешеходов там, где их быть не должно. Также нельзя забывать, что автомобиль не может остановиться мгновенно.