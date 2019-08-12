За выходные в ДТП пострадали 8 якутян

По сводке ГИБДД г.Якутска за минувшие выходные произошло 5 ДТП, где пострадали 8 человек.

10 августа около 10 часов утра, где 31-летняя женщина водитель, управляя а/м «Хонда Фит», двигаясь по улице Можайского в направлении ул.Кузьмина, на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома №17/4 ул.Можайского, совершила наезд на велосипедиста 8-лет, который двигался не спеша на велосипеде.

Прибывшая бригада медицинской помощи осмотрела и оставила мальчика на месте ДТП с диагнозом: «ушиб мягких тканей локтя с лево», амбулаторное лечение не назначено.

Из объяснения водителя следует, что когда она приближалась к нерегулируемому пешеходному переходу, она не успела заметить, как ребенок неожиданно оказался перед ее машиной на велосипеде. Принятые ей меры экстренного торможения не помогли избежать наезда.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков.

10 августа около 12 часов дня 33-летний водитель, управляя а/м «УАЗ-22069-04», при движении внутри дворовой территории дома №44/1 ул.Хабарова, совершил наезд на 79-летнюю пожилую женщину.

В результате ДТП пенсионерка получила множественные ушибы, назначено ей амбулаторное лечение.

11 августа в 09:46 поступило сообщение о том, что в травматологический пункт обратился 58-летний мужчина, по факту получения травм, полученных в результате ДТП: ушиб грудной клетки справа, назначено амбулаторное лечение.

Предварительно установлено, что 10 августа около 18:40 на ул. Кедровая возле дома №2 неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, следуя по ул. Кедровая со стороны ул. Таежной в направлении Хатынг-Юряхского шоссе, нарушил правило расположения ТС на проезжей части, выехал на полосу встречного движения, из-за чего 58-летний водитель, управляя мопедом «Альфа», следуя во встречном направлении, во избежание столкновения принял меры экстренного торможения, не справился с управлением, совершил опрокидывание мопеда.

11 августа около 22:17 поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Лермонтова и Петровского произошло ДТП с участием 3-х автомашин.

Установлено, что около 10 часов вечера, 29-летний водитель, управляя а/м «Ниссан Теана», следуя по ул. Петровского в направлении ул. Лермонтова на перекрестке улиц Лермонтова и Петровского, возле дома № 38 по ул. Петровского не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, совершил столкновение с а/м «Хонда Аккорд», под управлением 28-летнего водителя, от полученного удара а/м «Хонда Аккорд» совершила столкновение с а/м «Тойота Хайс», под управлением 38-летнего водителя.

В результате ДТП травмы получили: 29-летний водитель а/м «Ниссан Теана» получил травму: сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей, ссадина лобной области, назначено амбулаторное лечение. 28-летний водитель а/м «Хонда Аккорд» получил травму: сотрясение мозга, ушибленная рана затылочной области слева, ушиб грудной клетки, назначено амбулаторное лечение. 31-летний пассажир а/м «Ниссан Теана» получил травмы: ушибленная рана лобной области, назначено амбулаторное лечение.

Через 30 минут 11 августа около 11 часов ночи 28-летний водитель, управляя мотоциклом «Хонда», следуя по Маганскому тракту на 2 км. возле дома №25 со стороны п. Маган, нарушил правило расположения ТС на проезжей части и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с а/м «Судзуки Эскудо» под управлением 40-летнего водителя.

В результате ДТП водитель мотоцикла с закрытым переломом левой голени и тяжелыми травмами головы, был госпитализирован в медучреждение.

Проведенное медосвидетельствование выявило у водителя факт употребления алкогольных напитков, результат анализа составил 1.05 мг/л выдыхаемого воздуха.

В отношении водителя составлен административный материал по ч.3. ст. 12.8 КоАП РФ за управления транспортными средствами, не имеющим права. Так же по ст.12.6 КоАП РФ за управление ТС без мотошлема и по ч.1 ст.12.1 КоАП РФ за управление ТС не зарегистрированным в установленном порядке.

Многие водители вопреки здравому смыслу до сих пор не осознали всей опасности вождения автомобиля в состоянии опьянения. И пока на дорогах есть автолюбители, допускающие езду в нетрезвом состоянии, сводки о дорожно-транспортных происшествиях, к сожалению, будут фиксировать все новые жертвы.

Госавтоинспекция призывает всех автомобилистов помнить об ответственности, которую они берут на себя, садясь за руль в нетрезвом состоянии. Риск возникновения ДТП становится крайне высоким, и случайной жертвой нетрезвого водителя может оказаться каждый.