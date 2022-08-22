За выходные спасателями найдены семеро пропавших

В выходные дни, как правило, учащаются случаи обращений в Службу спасения РС (Я) о заблудившихся людях.

21 августа в пригороде Якутска спасатели аэромобильного поисково-спасательного подразделения Службы спасения РС (Я) искали грибников на Вилюйском и Маганском трактах.

Так, поступило сообщение о том, что на 39 км Вилюйского тракта во время сбора грибов пропал мужчина. Незамедлительно на его поиски были направлены спасатели Службы спасения.

«Мы определили его примерный маршрут, на просеке обнаружили ведро и следы костра. Включали звуковую сигнализацию на аварийно-спасательном автомобиле. Оставив записку, где рекомендовали ему находиться на просеке, отправились за квадроциклом. Вернувшись, чтобы проводить поиски на квадроцикле, обнаружили мужчину у кострища. Он услышал звуки сирены нашего аварийно-спасательного автомобиля, вышел к записке и дождался нас. Поздно вечером он был уже дома», — поделился старший смены Службы спасения РС(Я) Александр Мостахов.

В тот же вечер спасателям поступило заявление через систему «112», что на 9 км п. Маган, собирая грибы, заблудилась семейная пара. Мужчина с женщиной, заплутав, смогли дозвониться по номеру «112». При помощи геолокации было определено их примерное местонахождение, в 22.11. спасатели Службы спасения РС (Я) обнаружили пару в лесном массиве.

В минувшую субботу поздним вечером в Службу спасения РС(Я) поступило сообщение о том, что 18 августа мужчина и двое молодых людей пешком направились из с. Сылгы-Ытар Среднеколымского района на свой участок, на связь 20 августа, как договаривались, не вышли.

21 августа спасатели Колымского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС (Я) на вертолете Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» совершили облет. Трое пропавших были обнаружены в 30 километрах от с. Сылгы-Ытар. Двое молодых людей были доставлены в с. Сылгы-Ытар, их старший родственник остался на участке, чтобы в случае подхода лесного пожара, защитить постройки вместе с местным населением.

Накануне спасателями Вилюйского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС (Я) были организованы поисковые работы в Верхневилюйском районе. Днем 21 августа поступило сообщение о том, что во время сбора грибов заблудился 16-летний юноша, его мобильный телефон остался в автомашине. Были задействованы спасатели Службы спасения РС (Я), сотрудники полиции, работники ГПС, представители администрации, ряда различных организаций, добровольцев, из которых были сформированы поисковые группы. В общей сложности к поисковым работам было привлечено 89 человек, 24 единицы техники. В 21.35. заблудившийся молодой человек был благополучно обнаружен одной из поисковых групп.

«Во время поисков мы включали сирены аварийно-спасательного автомобиля, а также другой техники, оборудованной спецсигналами. Со слов юноши, он, услышав звуковую сигнализацию, вышел на поисковую группу», — отметил начальник Вилюйского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС (Я) Михаил Ан.

«Направляясь в лес, не забудьте заряженный мобильный телефон. Одевайтесь по погоде, желательно, в одежду ярких расцветок, чтобы выделяться на фоне растительности. Обязательно предупредите родственников, близких, в каком направлении идете, когда примерно планируете вернуться. Если заблудились, выйдите на открытую местность, дорогу, просеку и оставайтесь на одном месте», — советуют спасатели.

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС(Я): (4112) 45-90-19.