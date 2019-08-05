За выходные дни в Якутске произошло 7 ДТП с пострадавшими

За выходные дни в г.Якутске произошло 7 ДТП с пострадавшими, из них 3 наезда на пешеходов, в 2-х случаях вина за водителями автомобилей и в 1-м случае виноват сам пешеход. Так же 2 столкновения и 2 наезда на препятствия.

Так, 3 августа около 19 часов вечера произошло столкновение двух автомашин на ул. Курашова.

Предварительно установлено, что водитель 1973 г.р., управляя автомашиной «Тойота Рав 4», выезжая с дворовой территории дома №63Б по ул. Стадухина на ул. Курашова, в сторону ул. Лермонтова, не предоставил преимущество транспортному средству и совершил столкновение с автомашиной «Ниссан Ад», под управлением водителя 1981 г.р.

Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела пассажира 1988 г.р. с автомашины «Ниссан Ад» и увезла в медучреждение, где после осмотра врачей был поставлен диагноз: сотрясение головного мозга, компрессионный перелом, назначена амбулаторное лечение.

И еще одно столкновение произошло 4 августа около 17 часов вечера на перекрёстке ул. Ярославского и Кирова.

Предварительно установлено, что водитель 1989 г.р. управляя транспортным средством «Тойота Премио» двигаясь по ул.Кирова со стороны проспекта Ленина в сторону ул.Аржакова на перекрестке улиц Ярославского–Кирова, проехала на запрещающий сигнал светофора (красный свет сигнала светофора) и совершила столкновение с транспортным средством «Тойота Королла Филдер», который двигался по улице Ярославского со стороны ул. Аммосова в сторону ул.Октябрьская под управлением водителя 1989 г.р. причинив поломки.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи осмотрела и доставила пассажирку 1989 г.р. транспортного средства «Тойота Королла Филдер», которая в момент ДТП сидела на переднем пассажирском сидении, пристегнутая ремнем безопасности в медучреждение, где после осмотра врачей был поставлен диагноз: ушибы мягких тканей волосистой части головы и правой кисти голени, назначено амбулаторное лечение.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителей факта употребления алкогольных напитков.

По всем фактам ДТП возбуждено административное расследование.