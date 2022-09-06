В России за выгул опасных собак без намордника предлагают ввести штраф до 30 тыс. рублей

Ввести штраф до 30 тыс. рублей за выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка предложил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь. Для этого парламентарий предлагает дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) новой статьей, пишет информационный портал «Ветеринария и жизнь».

«Ежегодно фиксируется значительное количество случаев нападений крупных собак, имеющих хозяев, на людей. Большинство таких нападений связано с нарушением требований к содержанию и выгулу домашних животных», – приводит портал слова депутата.

Парламентарий отметил, что по закону об ответственном обращении с животными (№ 498-ФЗ) выгуливать потенциально опасных собак без намордника и поводка запрещено. Однако наказание за это не предусмотрено.

Андрей Рябоконь предлагает дополнить КоАП РФ новой статьей 8.52 «Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка». Если таких собак выгуливают без намордника и поводка не на специально огороженной территории, то для граждан предлагается ввести штраф в размере 3–5 тыс. рублей, для должностных лиц – до 15 тыс. рублей, для юридических лиц – до 30 тыс. рублей. Уточняется, что петербургский депутат подготовил постановление с законодательной инициативой.

В перечень потенциально опасных собак включены 12 пород и их метисы: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф и северокавказская собака (постановление Правительства РФ от 29.07.2019 № 974).

Однако в Комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды полагают, что правила выгула в том числе потенциально опасных собак следует регулировать властям регионов. В Госдуме напомнили о принятом недавно федеральном законе, который дал местным властям дополнительные полномочия по введению требований к содержанию животных.