За выезд транспортного средства на лед в период ограничений наложен штраф

В связи с наступлением холодов и частичным промерзанием водоемов и рек на территории Якутии участились случаи выездов водителей на несанкционированные ледовые переправы, в том числе с целью оказания услуг по перевозке пассажиров.

Выезд на лед до официального открытия сезонных автомобильных дорог представляет смертельную опасность для водителей и пассажиров. Сроки открытия сезонных автомобильных дорог устанавливаются Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) в соответствии с нормативно-правовыми актами.

В соответствии с постановлением Окружной администрации города Якутска от 21 марта 2017 года № 71п в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах ограничивается выход (выезд) людей и автотранспортных средств на лед водных объектов ежегодно в период с 1 января по 20 мая, а также ежегодно в период с 20 октября по 31 декабря, за исключением санкционированных и разрешенных к использованию ледовых переправ, расположенных на территории городского округа «город Якутск».

За нарушение статьи 9.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Саха (Якутия) «Выезд транспортного средства на лед в период введенных ограничений, установленных нормативным правовым актом органа государственной власти Республики Саха (Якутия) или органа местного самоуправления» влечет наложение административного штрафа:

— на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;

— на должностных лиц — от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

— на юридических лиц — от ста тысяч до одного миллиона рублей.

Толщина льда на любом водоеме неравномерна. Опасно выходить на лед, если толщина его тоньше семи сантиметров. Для безопасного проезда легковых автомобилей толщина ледяного покрова должна быть не менее 30 см, для грузовых автомобилей в зависимости от массы самого автомобиля — от 50 см.

Уголовным кодексом Российской Федерации в отношении исполнителей услуг по перевозке пассажиров (таксистов) за выезд на несанкционированные ледовые переправы предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Санкциями указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет.

В случае, если услуги пассажирских перевозок предоставлены детям в возрасте до шести лет или повлекли по неосторожности тяжкого вреда здоровью либо смерть человека действия водителя такси квалифицируются по ч. 2 ст. 238 УК РФ за которое предусмотрено лишение свободы на сроком до шести лет.

Наиболее суровое наказание предусмотрено ч. 3 ст. 238 УК РФ, то есть если лицо оказало услуги не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В данном случае виновному лицу может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В текущем году уже выявлены факты выезда таксистов на несанкционированные ледовые переправы.

Так, 21 ноября текущего года сотрудниками Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте при выезде с переправы через р. Лена была остановлена автомашина марки «Тойота Ипсум», под управлением которого находился 37-летний водитель. Данный гражданин достоверно зная, что переправа через реку Лену по направлению Якутск–Нижний Бестях и обратно запрещена в связи с тонким слоем льда реки, с целью приобретения прибыли оказал услугу по перевозке пассажиров из поселка Майя до города Якутска, подвергая опасности их жизнь и здоровье. В момент остановки транспортного средства внутри салона автомашины находились три пассажира. За перевозку пассажиры должны были оплатить по 1000 (одна тысяча) рублей каждый.

23.11.2022 Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России в отношении гр. Д. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Информация пресс-службы Якутской транспортной прокуратуры, МКУ «Управление гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности»