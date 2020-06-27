За время пандемии якутский чиновник похудел на 30 кг

https://investyakutia.com/ В Якутском телеграме самой обсуждаемой фотографией стала таинственного незнакомца в яркой маске и с перстнем одетом поверх перчатки. Незнакомцем оказался директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержку экспорта Якутии Александр Кондрашин. Он пишет в своем телеграм-канале «MAKE RUSSIA ASIA AGAIN» следующее: «Я похудел почти на 30 кг за время пандемии и меня никто не узнает». Якутяне хотят теперь узнать секреты похудения. https://investyakutia.com/

Фото: https://investyakutia.com/

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