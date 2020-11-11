За ущерб окружающей среде взыскали более 8 млн рублей

Судебные приставы Якутии взыскали с организации крупный ущерб в размере 8,5 миллионов рублей в пользу бюджета муниципального района за причиненный вред водному объекту.

В Нерюнгринском районном отделении судебных приставов УФССП

России по Республике Саха (Якутия) на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с общества с ограниченной ответственностью ущерба в связи с причинением вреда водному объекту в размере 8,5 миллионов рублей.

При проведении планового рейдового мероприятия государственным инспектором зафиксировано впадение загрязненных мутных вод в ручей Утанах. Административным расследованием установлено, что на данном участке ведения горных работ действует лицензия, владельцем которой является ООО, занимающееся разведкой и добычей россыпного золота на р.Утанах. Загрязненная мутная вода поступала в результате дренажа через дамбу отстойника мутных вод. Согласно экспертному заключению установлено ухудшение качества воды.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, предупредил о применении после истечения срока для добровольного исполнения мер принудительного исполнения. Однако должник не исполнил требования в срок. В связи с чем, судебным приставом-исполнителем, в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве», было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 500 тыс. рублей.

В результате принятых мер, вред, причиненный водному объекту, взыскан в полном объеме в пользу бюджета муниципального района.