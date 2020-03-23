23.03.2020
12:47
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Происшествия

За уикенд в Якутске пойманы более 20 пьяных водителей

Сколько бы сотрудники Госавтоинспекции не проводили профилактическую работу о запрете вождения транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения таковые не прекращаются. Только за два прошедших выходных дня инспекторы задержали и отстранили более 20 водителей употребивших алкоголь.  Вдобавок ко всему выявлены два случая, когда водители повторно сели за руль автомобиля в пьяном виде.

В отношении этих безответственных водителей составлены материалы, которые будут направлены в суд.

Стоит напомнить, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения привлекается к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. А повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет уголовное наказание по ст. 264.1 УК РФ, за что предусмотрен штраф от 200 до 300 тысяч рублей и возможно лишение свободы на срок до двух лет.

Нетрезвому водителю очень тяжело оценить всю опасность возможных последствий, а управление автомобилем – это всегда большая ответственность и определенный риск. Поэтому пьянство и вождение автомобиля не СОВМЕСТИМЫ! И тот, кто это осознает, сможет избежать неприятностей при этом спасти свою и чьи — то жизни!

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Группа по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».
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