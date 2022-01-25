25.01.2022
11:15
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Происшествия

За убийство лося — под суд

Прокуратура Жиганского района направила в суд уголовное дело о незаконной охоте

            Прокуратура Жиганского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении трех жителей с. Бестях Жиганского района. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба с использованием механических средств).

            Согласно материалам уголовного дела обвиняемые, не имея разрешения на добычу объектов животного мира, вступив в предварительный сговор, прибыв на моторных лодках в местность «СэмэнКуелэ», осуществили незаконную охоту, в ходе которой добыли одну особь лося.

В результате данных преступных действий животному миру причинен ущерб в размере 140 тыс. рублей, который обвиняемыми в ходе предварительного расследования возмещен в полном объеме.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокуратурой района в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Минприроды РС (Я)
Источник: Старший помощник прокурора Республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
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