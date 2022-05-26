За телефонное «минирование» аэропорта якутянин ответит в суде

Сотрудниками транспортной полиции Якутии задержан подозреваемый, сообщавший о готовящемся противоправном деянии в аэровокзальном комплексе

До пяти лет лишения свободы грозит 22-летнему жителю Якутска за неоднократные заведомо ложные сведения о минирование республиканского аэропорта.

В дежурную часть Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о якобы существующей угрозе в аэропорту Якутска. Сотрудниками транспортной полиции и представителями службы авиационной безопасности из аэропорта «Якутск» незамедлительно были эвакуированы все пассажиры и работники предприятия.

В ходе обследования аэропорта сотрудниками транспортной полиции, а также специалистами Управления Россгвардии по Республике Саха (Якутия) опасных предметов обнаружено не было.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте совместно с коллегами из УФСБ России по Республике Саха (Якутия) был установлен и задержан 22-летний местный житель.

Оказалось, что молодой человек в январе текущего года уже задерживался за совершение аналогичного преступления и уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении него ожидает направления в суд, а сам подозреваемый находится под мерой пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе допроса следователям задержанный пояснил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил ложные сведения.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Задержанный помещен в изолятор временного содержания.