За «Талантами Якутии» болеют и за пределами республики



Вчера завершился первый этап онлайн-тестирования участников республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии», результаты будут известны 11 ноября. А пока конкурсанты готовятся к следующим заданиям



Сегодня внимание к конкурсу проявляют не только жители Республики Саха (Якутия). Заметен конкурс и за пределами региона. Свои приветствия участникам «Таланты Якутии» шлют известные телеведущие, спортсмены, артисты. Среди тех, кто посчитал конкурс «Таланты Якутии» важным событием звезда мировой оперы Марина Мещерякова, член жюри телепроекта «Большая Опера», «Один в один», Владимир Машков, актер, режиссер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, Сергей Майоров, обладатель премии «ТЭФИ», ведущий телепрограммы «Однажды…», Сардана Трофимова, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, трёхкратная чемпионка России по марафону, Марина Девятова, исполнительница народных песен, лауреат международных фестивалей и конкурсов, Денис Дорохов, артист, юморист, член команды КВН «Сборная Камызякского края».



Желают удачи в прохождении этапов конкурса участникам и жители республики: общественники, молодежные активисты, политики.

Напомним, что республиканский кадровый конкурс «Таланты Якутии» продлится до сентября 2021 года. Именно тогда мы узнаем имена десяти победителей, которые и получат гранты на обучение в лучших вузах страны и мира. До заветной победы конкурсантам необходимо пройти несколько ступеней: отборочный этап, оценочную сессию и обучение по программе прорывных технологий LAB.TALENTS.



Конкурс направлен на поиск, оценку и раскрытие личностного, профессионального и управленческого потенциала участников путем их вовлечения в обучающие программы и развивающие мероприятия. По сути, он станет настоящей кузницей талантов республики.



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