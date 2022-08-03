За сутки якутяне отдали мошенникам более 7,5 млн рублей

Во всех случаях действовала одна и та же схема.

За сутки медсестра из Якутска, слесарь из Мирного и рабочий из Нерюнгри лишились более 7,5 рублей. У медсестры мошенники похитили 3 млн 227 тысяч, у слесаря чуть более 2 млн, у рабочего 2,3 млн рублей. Во всех случаях действовала одна и та же схема. Аферисты звонили от имени банка и сообщали о поданных неизвестными людьми заявках на кредиты, передает ЯСИА.

«Также в начале июля 44-летний житель города Удачный, работающий водителем, наткнулся на рекламу инвестиций якобы от известного банка. Пройдя по ссылке, мужчина оставил свой номер телефона, после чего к нему поступил звонок с телефонного номера 8495-19-15-190. Неизвестный представился Филатовым Романом Андреевичем и предложил установить приложение «SWYCH CORP», — сообщили в МВД республики.