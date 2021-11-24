За сутки в Якутске зарегистрировано 2 ДТП, среди пострадавших ребенок

За прошедшие сутки на территории г. Якутска зарегистрировано 2 наезда на пешехода, где травмы получили 2 человека, один из них ребенок.

Предварительно установлено, что 23 ноября около 11 часов дня водитель 1983 г.р., управляя автомобилем «Тойота Лэнд Крузер Прадо», двигаясь во внутри дворовой территории «Строительного рынка» по адресу: г. Якутск ул.Жорницкого, возле дома №33/2, совершил наезд на пешехода 1952 г.р.

В результате ДТП пешеход получил «ушиб мягких тканей передней брюшной стенки», назначено амбулаторное лечения.

В этот же день в 2 часа дня в дежурную группу Батальона ДПС ГИБДД, обратилась гражданка 1979 г.р., о том, что на его несовершеннолетнего сына 11 лет был совершен наезд транспортным средством.

Предварительно установлено, что около 8 часов утра, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по ул. Билибина в сторону ул. Ильменская, возле дома №21/1 по ул.Билибина, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода мальчика 11 лет, который переходил проезжую часть, через нерегулируемый пешеходный переход, после чего водитель в нарушении ПДД оставил место ДТП, участником которого он являлся.

В результате наезда несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения. После обеда рассказав родителям о случившемся, самостоятельно обратились в детское медучреждение, где после осмотра врачами ему поставили диагноз: «ушиб левого коленного сустава, ушиб грудного отдела позвоночника», назначено амбулаторное лечение.

Позже вечером при помощи очевидцев была установлена автомашина «Тойота Премио» и водитель оставивший место ДТП. Им оказался мужчина 1994 г.р. который в своем объяснении пояснил, что заметил ребенка в последний момент, когда тот переходил дорогу, после чего он его отвез в школу и уехал по своим делам.

За оставление места ДТП на водителя «Тойота Премио» составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, что влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Согласно пункта 2.6. Если в результате ДТП погибли или ранены люди, водитель, причастный к нему, обязан: принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию; в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшую медицинскую организацию, сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия; освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места происшествия; записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции.

По обеим фактам ДТП ведутся административные расследования, в ходе которых будут установлены все детали автоаварий и выявлены виновники.

Госавтоинспекция г. Якутска напоминает всем водителям, что в связи с ухудшением дорожных и метеорологических условий необходимо соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров, быть особенно внимательными и аккуратными на перекрестках, дворовых территориях и жилых зонах, вблизи пешеходных переходов, детских образовательных учреждений и остановок общественного транспорта. Помните, что в условиях гололеда тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз.

Пешеходам также необходимо соблюдать ПДД и переходить дорогу только в установленных для этого местах – пешеходных переходах, предварительно убедившись, что водители уступают дорогу. Берегите себя и своих близких!