За сутки в Якутске вывезено 6166 кубометров снега

В рамках санитарного трехмесячника в городе Якутске ведутся плановые работы по уборке и вывозу снега, наледей с улиц и дворов, идет уборка снега с крыш. За прошедшие сутки, 12 марта на полигон АО «Якутдорстрой» вывезено 6166куб. м снега.

Из них 2521 кубометров приходится на «Якутдорстрой», 3645 кубометров снега вывезли со своих территорий другие организации.Всего сначала месяца полигон принял58 249 куб. м снега.

Сегодня бригады «Якутдострой» очищают и вывозят снег с улиц Жорницкого, Семена Данилова, Богатырёва, Пояркова, Красноярова, Автодорожная и Воинская, Новообъездного шоссе и проспекта Ленина. При этом задействованы 22 самосвала КАМАЗ, 4 трактора МТЗ, 4 машины бобкет, 2 снегопогрузчика, 3 фронтальных погрузчика, 7 поливомоечных машин на подсыпке песком, автогрейдер, колесный и гусеничный бульдозеры.