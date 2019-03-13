АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-14
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.77
 74.07
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
13.03.2019, 14:00
Происшествия
Отговорка по поводу незаконного оружия не помогла мужчине
13.03.2019, 13:30
Общество
С чем вам точно не стоит спешить
13.03.2019, 13:00
Культура & Образование
Афиша
Олонхо дойдутун оҕотобун
13.03.2019, 12:49
Происшествия
Якутяне лишились дома из-за кошмарного случая
13.03.2019, 12:37
Происшествия
Черное дело произошло в столице Якутии
13.03.2019, 12:23
Якутск
Остро стоит в Якутске проблема вывоза мусора и снега
13.03.2019, 12:13
Происшествия
Криминал в ТЦ Якутска
13.03.2019, 12:02
Якутск
За сутки в Якутске вывезено 6166 кубометров снега
13.03.2019, 11:48
Культура & Образование
Профессора Якутской ГСХА организовали профориентационную работу
13.03.2019, 11:36
Происшествия
Дети Якутска под угрозой
13.03.2019, 11:24
Судебная хроника
В суде Якутии поставлена точка в скандальном деле
13.03.2019, 11:09
Политика
Якутия первой поддержала законопроект о повышении пенсий малообеспеченным пенсионерам
13.03.2019, 10:56
Культура & Образование
Юных экологов приняли в ряды «Зеленых пионеров Якутии»
13.03.2019, 10:44
Происшествия
С нарушениями кормили детей и студентов в Якутии
13.03.2019, 10:29
Культура & Образование
Сенсация
Ученым удалось «разбудить» клетки мамонта из Якутии
13.03.2019, 10:15
Судебная хроника
Якутская автошкола закрыта за грубые нарушения
13.03.2019, 10:03
Опрос
Резонанс
Кто станет новым прокурором Якутии?
13.03.2019, 9:51
Спорт
Болезнь лидера уменьшила шансы на медали сборной Японии
13.03.2019, 9:37
Судебная хроника
Коррупция — бич чиновников Якутии?
13.03.2019, 9:24
Якутск
Жители пригородных сел Якутска обеспокоены
13.03.2019, 9:11
Судебная хроника
Глава муниципалитета в Якутии потерял кресло из-за алкоголя?
13.03.2019, 9:00
Происшествия
Nordgold предупреждает: мошенники набирают персонал на золотодобывающие рудники в Якутии
13.03.2019, 7:56
Общество
Великий пост 2019: что нельзя делать, традиции, календарь питания
13.03.2019, 7:32
Общество
Великий пост 2019: Федорова неделя и календарь питания
13.03.2019, 0:59
Культура & Образование
Сегодня день рождения директора театра и звезды эстрады
13.03.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Среда, 13 марта 2019
12.03.2019, 23:21
Светская хроника
Фотофакт
Якутский олигарх приценивается к яхте?
12.03.2019, 21:52
Официально
Теперь не только пенсионеры смогут требовать алименты у детей
12.03.2019, 21:23
Якутия
Погода в Якутии на завтра
12.03.2019, 20:59
Происшествия
Видео
Жесткое ДТП в центре Якутска
12.03.2019, 20:39
Общество
Фотофакт
В Якутске торжественно выбрали «Якутянина года»
12.03.2019, 20:23
Культура & Образование
Instagram
Премьер Якутии о наборе учеников в первую Международную школу
12.03.2019, 19:55
Происшествия
Фотофакт
Серьезное ДТП в Якутске
12.03.2019, 19:18
Общество
Видео
Youtube
Учитель из Нигерии прославляет нашу Якутию
12.03.2019, 18:58
Экономика
Якутские предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент
12.03.2019, 18:42
Спорт
Якутянка стала первой в России чемпионкой турнира Arnold Classic
12.03.2019, 18:22
Путешествия
Королевский отдых в заливе Ялунвань
12.03.2019, 18:15
Экономика
График плановых работ энергетиков на 13 марта
12.03.2019, 18:00
Культура & Образование
В галерее Ювелирного дома «Киэргэ» состоялась презентация уникального экспоната
12.03.2019, 17:43
Происшествия
В Якутии семейная пара напала на полицейского
12.03.2019, 17:28
Происшествия
В Якутии устанавливаются обстоятельства ДТП с участием нелегального такси
12.03.2019, 17:15
Спорт
Испанский велосипедист прибыл в Момский район
12.03.2019, 16:52
Происшествия
Экстра
Резонанс
Кошмар: В Якутске процветает продажа детей?
12.03.2019, 16:47
Происшествия
Экстра
Отвратительное происшествие в Якутске: горожане в шоке
12.03.2019, 16:30
Финансы
Под крылом СК «Стерх»: Представительство ЯНАО при Правительстве РФ
12.03.2019, 16:17
Происшествия
Экстра
В Якутске задержали хулигана, сообщившего о бомбе в аэропорту
12.03.2019, 16:02
Происшествия
В Якутии мужчины протаранили ворота экс-бутлегера
12.03.2019, 15:46
Политика
В Якутской городской думе прошло заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению
12.03.2019, 15:33
Судебная хроника
В Якутии выплатили компенсацию за детский сад после вмешательства прокуратуры
12.03.2019, 15:15
Спорт
Видео
Итальянец Паоло Вентурини выпустил фильм об экстремальном забеге в Якутии
12.03.2019, 14:58
Общество
Фотофакт
Эксклюзив
В Якутии ищут родственников погибшего солдата
12.03.2019, 14:45
Общество
Неделя добра: Алмазэргиэнбанк помог малообеспеченным семьям и матерям-одиночкам
12.03.2019, 14:30
Судебная хроника
Вынесен приговор членам нарко-ОПГ
12.03.2019, 14:18
Якутск
Более 50 тысяч кубометров снега вывезено на полигон в марте
12.03.2019, 14:00
Культура & Образование
Международное сотрудничество Монголии с Якутской ГСХА
12.03.2019, 13:30
Общество
Под колпаком: соцсети расскажут о вашей личной жизни
12.03.2019, 13:15
Культура & Образование
Код таланта первого президента Якутии
12.03.2019, 13:05
Происшествия
Бродячие собаки угрожают школьникам Якутска?
12.03.2019, 13:00
Происшествия
Жителей Якутии призывают проявить бдительность
12.03.2019, 12:52
Политика
Резонанс
Замминистр Якутии пошел на повышение
12.03.2019, 12:48
Судебная хроника
Резонанс
Дело Румянцева: выпил после ДТП?
12.03.2019, 12:44
Спорт
Удачный дебют якутского боксера в Финляндии
12.03.2019, 12:33
Экономика
Сергей Ларионов: Завоз угля в Амгинский улус – задача №1
12.03.2019, 12:29
Культура & Образование
Театральная школа в Якутске объявляет набор
12.03.2019, 12:23
Светская хроника
Instagram
Эволюция якутской красавицы
12.03.2019, 12:17
Общество
Памятка для жителей Якутии: Как хранить важные документы
12.03.2019, 12:02
Культура & Образование
Афиша
Майкл Джексон и Чайковский на балалайке
12.03.2019, 11:49
Политика
Ил Дархан проверил готовность Амгинского улуса к играм народов Якутии
12.03.2019, 11:48
Политика
Экстра
Кадровый указ главы Якутии
12.03.2019, 11:36
Финансы
Россельхозбанк первым в России внедрил сервис Mir Pay
12.03.2019, 11:21
Культура & Образование
Отбор в Международную Арктическую школу начнется в этом году
12.03.2019, 11:09
Происшествия
МЧС предупреждает якутян: осторожно, сосульки!
Архив новостей
Якутск
13 марта 2019, 12:02
121

За сутки в Якутске вывезено 6166 кубометров снега

В рамках санитарного трехмесячника в городе Якутске ведутся плановые работы по уборке и вывозу снега, наледей с улиц и дворов, идет уборка снега с крыш. За прошедшие сутки, 12 марта на полигон АО «Якутдорстрой» вывезено 6166куб. м снега.

Из них 2521 кубометров приходится на «Якутдорстрой», 3645 кубометров снега вывезли со своих территорий другие организации.Всего сначала месяца полигон принял58 249 куб. м снега.

Сегодня бригады «Якутдострой» очищают и вывозят снег с улиц Жорницкого, Семена Данилова, Богатырёва, Пояркова, Красноярова, Автодорожная и Воинская, Новообъездного шоссе и проспекта Ленина. При этом задействованы 22 самосвала КАМАЗ, 4 трактора МТЗ, 4 машины бобкет, 2 снегопогрузчика, 3 фронтальных погрузчика, 7 поливомоечных машин на подсыпке песком, автогрейдер, колесный и гусеничный бульдозеры.

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
11.03.2019, 10:48
Судебная хроника
Жуткое убийство в Якутии
09.03.2019, 14:55
Экология
В районе Якутии волки отвоевывают себе территорию
12.03.2019, 16:47
Происшествия
Экстра
Отвратительное происшествие в Якутске: горожане в шоке
08.03.2019, 9:21
Желток
Видео
Российские звезды получили шок от первой встречи в Якутске
09.03.2019, 11:00
Спорт
Более 350 команд приняли участие в первом киберспортивном турнире «Кубок АЭБ»
11.03.2019, 10:33
Экономика
Экспорт несырьевых товаров из Якутии по итогам 2018 года составил $241 млн
11.03.2019, 19:39
Происшествия
Видео
Кошмарный случай в Якутске: Собаки — людоеды
09.03.2019, 15:04
Происшествия
Фотофакт
Сильное ДТП в центре Якутска
08.03.2019, 9:08
Общество
Эксклюзив
Польские экстремалы поздравили женщин Якутии перед штурмом высоты
12.03.2019, 10:42
Происшествия
Экстра
Шок! Экзотический паразит появился в Якутии
09.03.2019, 14:32
Общество
Резонанс
С вывозом мусора в Якутске все в порядке?
12.03.2019, 16:30
Финансы
Под крылом СК «Стерх»: Представительство ЯНАО при Правительстве РФ
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Судебная хроника
13.03.2019

В суде Якутии поставлена точка в скандальном деле

Сенсация
Культура & Образование
13.03.2019

Ученым удалось «разбудить» клетки мамонта из Якутии

Спорт
13.03.2019

Болезнь лидера уменьшила шансы на медали сборной Японии

Судебная хроника
13.03.2019

Глава муниципалитета в Якутии потерял кресло из-за алкоголя?

Происшествия
13.03.2019

Nordgold предупреждает: мошенники набирают персонал на золотодобывающие рудники в Якутии

Фотофакт
Светская хроника
12.03.2019

Якутский олигарх приценивается к яхте?

Фотофакт
Общество
12.03.2019

В Якутске торжественно выбрали «Якутянина года»

Instagram
Культура & Образование
12.03.2019

Премьер Якутии о наборе учеников в первую Международную школу