За сутки в Якутске произошло 4 ДТП с пострадавшими

В понедельник 19 августа при проведении медсверки, вечером в 20:31 было выявлено обращение 25-летнего гражданина с травмами ушиб мягких тканей головы, полученных в результате ДТП. В ходе проверки было установлено, что 19 августа в 04:27 было зарегистрировано ДТП, где 25-летний водитель, управляя ТС «Тойота Кроун» и следуя по ул. С. Данилова, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на препятствие, причинив повреждение конструкции.

Отметим, что 25-летний водитель «Тойота Кроун» имел явные признаки алкогольного опьянения. Но водитель отказался проходить медосвидетельствование. На водителя был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), материал направлен в суд.

19 августа около 08 утра, водитель 1972 г.р., управляя транспортным средством «Тойота Спринтер Кариб», двигаясь по улице Лермонтова в сторону улицы Кеши Алексеева, возле дома №138/5 по улице Лермонтова, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода 1999 года рождения, которая переходила дорогу справа налево по ходу движения транспортного средства, во время ДТП светофорный объект не работал.

Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела и доставила в медучреждение 20-летнюю девушку с ушибами головы и коленного сустава. Назначено амбулаторное лечение.

Из объяснения водителя следует, что когда он следовал по ул. Лермонтова по левой полосе, примерно 40 км/ч, когда подъехал к нерегулируемому пешеходному переходу не успел заметить, как пешеход переходит дорогу. Результат проведенного медицинского освидетельствования показал отрицательный результат наличия алкогольного опьянения у водителя. В настоящее время по факту ДТП проводится административное расследование.

Еще один наезд произошел около 17 часов вечера, где водитель 1962 года рождения, управляя транспортным средством «КАМАЗ», двигаясь по улице 50 лет Советской Армии в сторону улицы Бабушкина, возле дома №49 по улице 50 лет Советской Армии, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода 1986 года рождения, который переходил дорогу.

В результате ДТП прибывшая бригада скорой помощи осмотрела и доставила 33-летнего пешехода с тяжелыми травмами в медучреждение, где его госпитализировали.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендуем пешим участникам дорожного движения переходить дорогу только в установленных местах – на пешеходных переходах, предварительно убедившись, что автомашины уступают вам дорогу!

Родителям советуем не забывать проводить с ребенком разъяснительные беседы о правилах дорожного движения, объяснить им особенности поведения детей на улицах города.

Уважаемые взрослые! Переходя дорогу в неустановленном месте, вы подаете плохой пример подрастающему поколению. Помните, что за вами в любой момент может ринуться ребенок. Главным учителем безопасного поведения на дороге для детей являются именно взрослые!

Последний наезд был выявлен при проведении медицинской сверки 19 августа в 20 часов вечера. В медучреждение обратилась женщина 1966 года рождения с ушибами мягких тканей правого коленного сустава, правого плечевого сустава, ей назначено амбулаторное лечение.

Со слов пешехода следует, что внутри дворовой территории дома 58/2 по ул. Лермонтова, на нее был совершен наезд неустановленным транспортным средством. Обстоятельства получения травм устанавливаются.

Очевидцев данного дорожного происшествия просим позвонить по телефонам: 127 – дежурная часть ГИБДД, 89142867366 – инспектор розыска Госавтоинспекции. Из примет известно, что автомобиль черного цвета, джип «Тойота Лэнд Крузер» с гос.номером 683.

Отметим, что оставление места ДТП – это одна из наиболее распространенных ошибок водителей, за совершение которого по закону влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 или административный арест на срок до 15 суток.

Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны и осмотрительны при переходе улицы. Не выходите внезапно на проезжую часть, переходите дорогу по обозначенным пешеходным переходам или в местах, где движение регулируется светофором, не пытайтесь пересекать проезжую часть перед приближающимся транспортом. Переходя проезжую часть в неустановленном месте, вы серьезно рискуете своей жизнью.