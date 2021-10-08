08.10.2021
09:09
238

Коронавирус

За сутки в Якутии зафиксировано 238 случаев коронавируса

фото SakhaLife.ru.

На 08.10.2021 г. выявлено 238 новых случаев коронавирусной инфекции:

-г. Якутск – 125 случаев,

-Таттинский район – 12 случаев,

-Мегино-Кангаласский район – 11 случаев

-Алданский, Ленский районы по 9 случаев,

-Сунтарский район – 8 случаев,

-Кобяйский район – 6 случаев,

-Амгинский, Вилюйский, Намский районы по 5 случаев,

-Булунский, Мирнинский, Томпонский, Чурапчинский районы по 4 случая,

-Верхоянский, Нерюнгринский, Нижнеколымский, Оймяконский, Усть-Майский, Хангаласский районы по 3 случая, -Верхневилюйский, Горный, Среднеколымский районы по 2 случая,

-Верхнеколымский, Усть-Алданский, Эвено-Бытантайский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 5 290 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 506 946 тестов.

Фото: Sakhalife.ru
Источник: Оперативный штаб РС(Я)
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