Коронавирус
За сутки в Якутии зафиксировано 238 случаев коронавируса
На 08.10.2021 г. выявлено 238 новых случаев коронавирусной инфекции:
-г. Якутск – 125 случаев,
-Таттинский район – 12 случаев,
-Мегино-Кангаласский район – 11 случаев
-Алданский, Ленский районы по 9 случаев,
-Сунтарский район – 8 случаев,
-Кобяйский район – 6 случаев,
-Амгинский, Вилюйский, Намский районы по 5 случаев,
-Булунский, Мирнинский, Томпонский, Чурапчинский районы по 4 случая,
-Верхоянский, Нерюнгринский, Нижнеколымский, Оймяконский, Усть-Майский, Хангаласский районы по 3 случая, -Верхневилюйский, Горный, Среднеколымский районы по 2 случая,
-Верхнеколымский, Усть-Алданский, Эвено-Бытантайский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 5 290 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 506 946 тестов.
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