За сутки в Якутии в двух ДТП сбиты пешеходы

В Якутске 21 мая около часу ночи в дежурную группу Батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о том, что в Якутске на улице Лермонтова возле дома 83, автомобиль наехал на двух пешеходов.

На место происшествия оперативно был направлен наряд ДПС. В ходе проверки было установлено, что водитель 1989 г.р., управляя автомобилем TOYOTA ALLION, следуя по ул. Лермонтова со стороны ул. Петровского в сторону ул. Октябрьская, совершил наезд на пешеходов – мужчину 1963 г.р. и женщину 1989 г.р., которые переходили проезжую часть в неположенном месте слева направо по ходу движения транспорта. Бригада скорой помощи осмотрела и доставила в РБ№2 пострадавших мужчину и женщину, после осмотра врачами один из пешеходов был госпитализирован в хирургическое отделение.

В Намском районе 21 мая около 17 часов дня за медицинской помощью обратилась женщина 1950 г.р. с сотрясением головного мозга, полученного в результате ДТП. В ходе проверки инспекторами ГИБДД было установлено, что водитель 1990 г.р. управляя автомашиной TOYOTA NADIA, не рассчитал расстояние при маневрировании задним ходом, и совершил наезд на пешехода-женщину. В результате происшествия пенсионерка получила ушибы в области волосистой части головы и спины, назначено лечение

Госавтоинспекция предупреждает! Больше всего аварий с участием пешеходов зафиксировано из-за нарушений Правил дорожного движения, таких как внезапный выход на проезжую часть дороги, хождение по проезжей части, непредставление преимущества в движении пешеходу. Риск наезда на пешехода многократно увеличивается в условиях темного времени суток, мокрого асфальта, плохой видимости, отсутствия освещения, отсутствия светоотражающих элементов на одежде. В таких условиях заметить пешехода водителю становится сложно.

Для предотвращения такого рода ДТП и водителю и пешеходу необходимо соблюдать элементарные правила дорожной безопасности. Водитель должен всегда двигаться с такой скоростью, чтобы можно было среагировать в случае внезапного выхода пешехода на проезжую часть дороги, так как на дорогах могут находиться и дети. Перед пешеходным переходом заранее снижать скорость и всегда уступать пешеходам. Если водитель заметил притормозивший перед пешеходным переходом автомобиль в другом ряду нужно также притормозить.

Травмы, полученные пешеходами в ДТП, часто являются тяжкими по последствиям. Поэтому пешеход должен знать и строго соблюдать Правила. Переходить дорогу спокойным шагом в установленных местах, носить светоотражающие элементы, ходить по обочине только навстречу движению транспорта. Даже если грязь, особенно в темное время суток, пешеход не должен ходить по проезжей части дороги. Это очень опасно!

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителям проявлять особое внимание, особенно, где следует выбирать безопасный скоростной режим при приближении к пешеходным переходам, к остановкам общественного транспорта, во дворовых территориях, к местам скопления людей!

Берегите себя и окружающих!