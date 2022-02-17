За сутки в Якутии произошло два наезда на пешеходов — один смертельный

16 февраля в 18:40 в г. Якутске мужчина 1990 г.р., управляя автомашиной «Тойота Королла Филдер» и следуя по ул. Курашова, совершил наезд на 62-летнюю женщину, причинив ей телесные повреждения. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Сейчас она находится на стационарном лечении.

В тот же вечер в 21:00 в п. Беркакит Нерюнгринского района водитель автомобиля «Исудзу Эльф» не предоставил преимущество в движении 50-летнему мужчине, переходившему проезжую часть по нерегулируемому переходу, и совершил на него наезд.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание.

Отметим, что в обоих случаях водители были трезвы, наезды произошли в тёмное время суток, на одежде пешеходов световозвращающие элементы отсутствовали.

Материалы для установления всех причин и обстоятельств дорожно – транспортных происшествий переданы в следственные органы.

В январе текущего года на дорогах республики зарегистрировано 7 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 2 человека, 7 — были травмированы. Только в феврале в результате 8 ДТП с пешеходами погибли 2 и пострадали 7 человек.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости пропускать пешеходов на пешеходных переходах, снижении скорости при приближении к местам их расположения, а также там, где рядом есть школы, торговые центры, рынки и другие места массового притяжения людей. Пешеходам же, в свою очередь, стоит помнить, что при переходе проезжей части следует также руководствоваться ПДД: не переходить дорогу там, где это делать запрещено, при переходе по пешеходному переходу убедиться, что транспортные средства остановились и водители вас пропускают. В темное время пешеходам, чтобы быть более заметными для водителей, необходимо использовать световозращающие аксессуары – значки, брелоки, нашивки.