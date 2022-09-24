За сутки в Якутии от коронавируса выздоровели 873 человека

Как сообщает оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки от COVID-19 выздоровели 873 жителя республики.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), за последние сутки в стационары республики госпитализировано 12 человек, или 3,8% от общего количества выявленных случаев за сутки (319 случаев). Из них 51,4% зарегистрировано в городе Якутске, в районах – 48,6%.

На 24 сентября 2022 года лечение в стационарах получают 7,2% больных, в амбулаторных условиях – 92,8%.

За минувшие сутки лабораториями республики проведено 2 857 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 2 570 371 тест.

В республике продолжается вакцинальная кампания для профилактики COVID-19.

На сегодня первым компонентом вакцины от ковида привиты 676 423 человека, что составляет 94,3% взрослого населения республики.

Ревакцинацию прошли 183 512 человек. Это 73,1% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации наблюдаются в Алданском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и городе Якутске. Оперштаб призывает получить прививку от коронавируса и в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

С адресами для получения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции и ревакцинации в городе Якутске и пригородах столицы на 24 сентября 2022 года можно ознакомиться здесь.

По данным республиканского оперштаба, в единый колл-центр на номер «122» за последние сутки поступило и обработано 287 входящих звонков Кроме того, на «горячую линию» здравоохранения поступило 56 звонков. На сегодня свободно 34,7% из 320 развёрнутых ковидных коек. Волонтёры не были задействованы.