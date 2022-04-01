За сутки в Якутии от коронавируса выздоровели 470 человек

Как сообщает оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в республике от COVID-19 выздоровели 470 жителей республики.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), за последние сутки в стационары республики госпитализировано 43 человека, или 12,7% от общего количества выявленных случаев за сутки (338 случаев). Из них 26,6% зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 73,4%.

На 1 апреля 2022 года лечение в стационарах получают 16,7% больных, в амбулаторных условиях – 83,3%. До 13% случаев COVID-19 связаны со штаммом «дельта», который вызывает тяжёлые формы заболевания, остальные – со штаммом «омикрон».

За сутки лабораториями республики проведено 3 888 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 214 030 тестов.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 610 070 человек, что составляет 85,1% взрослого населения республики.

Ревакцинацию прошли 153 094 человека. Это 64,1% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Низкие темпы ревакцинации наблюдаются в Алданском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и городе Якутске.

По данным республиканского оперштаба, в единый колл-центр на номер «122» за последние сутки поступило и обработано 1 017 входящих звонков. На сегодня свободно 35% из 895 развёрнутых ковидных коек. Медицинскую помощь на дому оказывали 424 выездные бригады. Волонтёрами за сутки обработано 16 заявок по доставке продуктов питания и лекарств.