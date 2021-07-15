Прошу жителей республики не доверять информации в мессенджерах и соцсетях — Дмитрий Садовников

По состоянию на утро 15 июля на территории республики действуют 273 лесных пожара на общей площади 1 млн 317 тыс. 106 гектаров. Из них тушатся 76 лесных пожаров, за сутки локализовано — 14, ликвидировано – 60. Новых пожаров за сутки обнаружено 17. В тушении задействованы 2 161 человек и около 300 единиц техники. Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель Председателя Правительства Якутии Дмитрий Садовников.

689 человек привлечены из федерального резерва, также работают воздушные судна, привлечённые по линии МЧС России, Министерства обороны РФ. Борта МЧС России привлекались на переброску личного состава для тушения пожаров в Хангаласском улусе в районе Национального парка «Ленские столбы».

Самолёт Бе-200 работал в Сунтарском улусе, где произвёл 6 сбросов 42 тонн воды. В Ленском районе и городе Якутске привлекались 3 воздушных судна Минобороны РФ и 2 вертолётов Ми-8 для передислокации личного состава Авиалесоохраны и на авиапатрулирование.

Воздушное судно Ил-76 привлекалось для тушения пожаров в Сунтарском улусе. Выполнено 2 вылета и сброшено 84 тонны воды.

«Борт-зондировщик Ан-26, к сожалению, вышел из строя, сегодня ожидается доставка запчастей, после устранения неисправностей борт вновь приступит к тушению пожаров. Сегодня в республику ожидается прилёт самолёта Минобороны РФ, который привезёт запчасти к самолёту, вышедшему из строя. Уверен, что наши военные быстро исправят поломку и воздушное судно приступит к тушению пожаров», — сообщил Дмитрий Садовников.

Вечером 14 июля тревожная ситуация возникла по Мирнинскому району. В с. Сюльдюкар из города Мирного был направлен третий отряд МЧС России по РС (Я), также из города Якутска была переброшена аэромобильная группа. По указанию Главы Якутии Айсена Николаева для координации работы в Мирнинском районе вылетел председатель Государственного комитета РС (Я) по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрий Лепчиков.

«Напряжённая ситуация с лесными пожарами продолжается и в Горном улусе. Лесопожарная обстановка из-за ветреной погоды усложнилась в сёлах Мытаах, Кэптин, Сологон, Орто-Сурт, Бэс Кюель, Кюерелях, Магарас, Асыма. Эти сёла находятся в зоне особого внимания Республиканской КЧС. Пожар, возникший на территории села Кэптин, вышел на ЛЭП и повредил волоконнооптические линии связи. В результате район остался без связи и интернета, но связисты уже начали восстановительные работы», — сообщил первый вице-премьер.

В зоне особого внимания также находятся с. Ударник Томпонского района, с. Чумпу-Кытыл Момского улуса и с. Балаганнах Верхневилюйского улуса.

«Прошу жителей республики не доверять информации, распространяемой через мессенджеры и социальные сети. Верить только официальной информации Республиканской КЧС, так как мы держим связь непосредственно с главами районов и наслегов», — резюмировал Дмитрий Дмитриевич.