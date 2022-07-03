За сутки в Якутии ликвидировано 6 лесных пожаров, обнаружено 3

Оперативный штаб Республики Саха (Якутия) сообщает, что за прошедшие сутки ликвидировано 6 лесных пожаров на площади 641,5 га. В результате авиационного и космического мониторинга обнаружено 3 лесных пожара на общей площади 868 га.

Всего на утро 3 июля действуют 36 лесных пожаров на площади 38562,5 га, из них тушится 12. Локализовано 3 лесных пожара на площади 6673,5 га. На тушении работают 440 человек и 15 единиц техники.

Зондировщик «Циклон АН-26 ФБУ «Авиалесоохрана» произвел воздействие на ресурсную облачность в Усть-Майском и Алданском районах.

За прошедшие сутки отмечалась высокая грозовая активность в Нерюнгринском, Алданском, Олекминском и Мирнинском районах. По прогнозным показателям ИСДМ-Рослесхоз высокий IV класс пожарной опасности отмечается – в Амгинском, Нюрбинском и Чурапчинском районах.

С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 219 лесных пожаров на площади 115 104,6 га, в аналогичный период прошлого года — 803 лесных пожара на площади 813 331,37 га.

Напоминаем, что продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Режим ЧС муниципального характера продолжает действовать в Мирнинском, Томпонском и Усть-Майском районах.

Постановлением Правительства от 02.07.2022 № 391 установлены дополнительные требования пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима. Призываем граждан воздержаться от посещения лесов, без крайней необходимости!