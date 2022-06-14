За сутки в Якутии ликвидировано 5 лесных пожаров

В Якутии за сутки ликвидировано 5 лесных пожаров на общей площади 155 га, локализовано 4 пожара на площади 303 гектара. Об этом сообщили на заседании республиканского Оперативного штаба по охране лесов от пожаров, проведённом 13 июня первым заместителем председателя Правительства республики Дмитрием Садовниковым с участием глав муниципальных образований.

Докладывая об оперативной лесопожарной обстановке, заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики – главный лесничий Якутии Андрей Коноплев сообщил, что на сегодня действует 22 лесных пожара на общей площади 4 686 га: в Нерюнгринском – 5, Алданском – 4, Усть-Майском и Булунском – по 3, Оленекском и Верхоянском – по 2, Олекминском, Ленском, Кобяйском – по одному. Два пожара действуют в Усть-Янском улусе на землях иных категорий. Из них обслуживаются 8 лесных пожаров: в Нерюнгринском – 2 пожара, в Алданском, Верхоянском, Ленском, Кобяйском, Олекминском, Усть-Майском районах – по одному пожару.

На тушении лесных пожаров задействовано 193 человека, пять единиц специализированной лесопожарной техники. Вертолёты Ми-8 привлекались для тушения лесных пожаров в Алданском, Олёкминском, Ленском, Нерюнгринском районах. Проведено авиапатрулирование в 20 районах и городе Якутске.

По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки умеренные дожди ожидаются в Горном, Нерюнгринском, Олекминском, Кобяйском, Эвено-Бытантайском, Верхоянском, Томпонском, Абыйском, Момском и Оленёкском районах. Местами ожидаются грозы в Горном, Таттинском, Усть-Майском, Кобяйском и Томпонском улусах. «Высокий четвёртый класс по пожароопасности сохраняется в Усть-Майском, Томпонском и Момском районах. Прошедшие дожди в Таттинском, Усть-Алданском снизили класс по пожароопасности до первого», – сообщила дежурный синоптик Ирина Васильева.

Заслушана информация о мерах по тушению лесных пожаров руководителей Алданского, Кобяйского, Ленского, Нерюнгринского, Олекминского и Усть-Майского районов.

Подводя итоги оперштаба, Дмитрий Садовников напомнил, что на всей территории Якутии действует особый противопожарный режим и поручил главам районов оперативно принимать решения по тушению лесных пожаров на территориях муниципальных образований. Рекомендовано проводить работу с населением по разъяснению правил пожарной безопасности в лесах.