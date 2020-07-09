За сутки в Якутии ликвидирован 81 лесной пожар

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Якутии действует 109 природных пожаров на общей площади пройденной огнем 350 004,7 гектар, при этом площадь активного горения составляет 525,01 гектар. За сутки возникло 35 пожаров и 81 ликвидирован.

Органами управления проводится постоянное маневрирование сил и средств. На тушение лесных пожаров за сутки привлекалось 751 человек и 106 единиц техники. Для недопущения угрозы распространения огня на населенные пункты применялась авиация МЧС России. Произведено 6 сбросов и слито 18 тонн воды близ села Кустур Эвено-Бытантайского района.