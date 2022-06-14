За сутки в Якутии ликвидировали 10 природных пожаров

На утро 14 июня в Якутии действовало 27 лесных пожаров и 3 пожара на землях иных категорий. В течение дня ликвидировали 9 лесных пожаров и 1 пожар на землях иных категорий. Об этом доложились на заседании оперштаба по охране лесов от пожаров первому зампреду правительства Дмитрию Садовникову @sadovnikovdd.

По 2 лесных пожара были ликвидированы в Оленекском и Усть-Майском районах, по 1 – в Алданском, Верхоянском, Кобяйском, Ленском, Нерюнгринском, Усть-Янском районах. 1 пожар потушили на землях иных категорий в Усть-Янском районе. Итого к вечеру продолжают действовать 18 лесных пожаров.

8 из них находятся в Нерюнгринском районе, где на сегодняшний день действует режим ЧС. 3 лесных пожара зарегистрировано в Булунском районе, по 2 – в Алданском и Среднеколымском районах, по 1 – в Верхоянском, Усть-Майском, Аллаиховском районах. Также 2 пожара действуют на землях иных категорий в Усть-Янском и Булунском районах. При патрулировании новых пожаров за сутки на территории лесного фонда не обнаружено.

14 июня в Верхнеколымском районе, 15 июня на западе Алданского района ожидается установление высокого 4 класса пожарной опасности. Высокий 4-й класс продолжает действовать в Момском районе, который был установлен там 10 июня. С прошедшими дождями в Усть-Майском, Таттинском, Алданском, Томпонском районах класс пожароопасности снизился до 1-го.

тгк @YakutiaOpershtab