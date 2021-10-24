Коронавирус
За сутки в Якутии коронавирусом заболели еще почти 300 человек
На 24.10.2021 г. выявлено 279 новых случаев коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 144 случая,
— Амгинский район – 12 случаев,
— Мегино-Кангаласский, Мирнинский районы — по 11 случаев,
— Хангаласский район — 9 случаев,
— Нерюнгринский, Оленекский районы — по 8 случаев,
— Намский район — 7 случаев,
— Верхоянский, Ленский, Сунтарский, Томпонский районы — по 6 случаев,
— Алданский, Нюрбинский, Таттинский, Усть-Алданский районы по 5 случаев,
— Верхневилюйский, Вилюйский, Олекминский районы — по 4 случая,
— Верхнеколымский, Оймяконский, Усть-Майский районы — по 3 случая,
— Кобяйский район — 2 случая,
— Момский, Усть-Янский районы — по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 5 422 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 582 807 тестов.
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