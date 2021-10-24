За сутки в Якутии коронавирусом заболели еще почти 300 человек

На 24.10.2021 г. выявлено 279 новых случаев коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 144 случая, — Амгинский район – 12 случаев, — Мегино-Кангаласский, Мирнинский районы — по 11 случаев, — Хангаласский район — 9 случаев, — Нерюнгринский, Оленекский районы — по 8 случаев, — Намский район — 7 случаев, — Верхоянский, Ленский, Сунтарский, Томпонский районы — по 6 случаев, — Алданский, Нюрбинский, Таттинский, Усть-Алданский районы по 5 случаев, — Верхневилюйский, Вилюйский, Олекминский районы — по 4 случая, — Верхнеколымский, Оймяконский, Усть-Майский районы — по 3 случая, — Кобяйский район — 2 случая, — Момский, Усть-Янский районы — по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 5 422 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 582 807 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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