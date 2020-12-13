Коронавирус
За сутки в Якутии добавилось 225 зараженных коронавирусом
На 13.12.2020 г. выявлен 225 новых случаев COVID-19, в т.ч. 39 носителей новой коронавирусной инфекции:
Якутск — 92 случая;
Мегино-Кангаласский район 31 случай;
Алданский район 14 случаев;
Нерюнгринский район 11 случаев;
Вилюйский район 10 случаев;
Горный район 7 случаев;
Верхневилюйский, Сунтарский районы по 6 случаев;
Оленекский, Усть-Алданский районы по 5 случаев;
Ленский, Нюрбинский, Таттинский районы по 4 случая;
Намский, Нижнеколымский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский районы по 3 случая;
Амгинский, Верхоянский, Мирнинский, Олекминский районы по 2 случая;
Момский, Оймяконский, Томпонский районы по 1 случаю;
За сутки лабораториями республики проведено 3 566 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 823 738 тестов.
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