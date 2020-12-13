За сутки в Якутии добавилось 225 зараженных коронавирусом

На 13.12.2020 г. выявлен 225 новых случаев COVID-19, в т.ч. 39 носителей новой коронавирусной инфекции:​

Якутск — 92 случая;

Мегино-Кангаласский район 31 случай;

Алданский район 14 случаев;

Нерюнгринский район 11 случаев;

Вилюйский район 10 случаев;

Горный район 7 случаев;

Верхневилюйский, Сунтарский районы по 6 случаев;

Оленекский, Усть-Алданский районы по 5 случаев;

Ленский, Нюрбинский, Таттинский районы по 4 случая;

Намский, Нижнеколымский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский районы по 3 случая;

Амгинский, Верхоянский, Мирнинский, Олекминский районы по 2 случая;

Момский, Оймяконский, Томпонский районы по 1 случаю;

За сутки лабораториями республики проведено 3 566 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 823 738 тестов.