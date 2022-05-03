За сутки в России — 150 новых лесных пожаров

О СИТУАЦИИ В РОССИИ

В целом, сегодня, 3 мая, лесные службы продолжают в 17 регионах ДФО, УФО, СФО И ПФО борьбу с 83 лесными пожарами на площади, пройденной огнем 22,5 тысяч га. Полностью остановлено распространение огня 31 пожара на площади, пройденной огнем 5,7 тысяч га.

За прошедшие сутки в России возникло 150 новых лесных пожаров. Причина всех – человеческий фактор, в том числе 48 очагов возникли из-за палов сухой травы на полях, в степях, вдоль дорог.

Пожары у соседей — в Красноярском крае

2 мая в Минусинском районе Красноярского края из-за сильных порывов ветра огонь пала сухой травы ушел в лес, где возник верховой пожар с высотой пламени до 20 метров. На помощь лесным пожарным Красноярского края оперативно прибыл 21 парашютист-десантник Федеральной Авиалесоохраны. Лесным службам удалось опустить огонь и остановить его распространение, не пустив пламя в 4 населенных пункта.

2 мая пожар в Минусинском районе локализован на площади, пройденной огнем 500 га, в том числе 300 га пройдено верховым огнем. Сегодня в 7 утра патрульный вертолет Красноярской Авиалесоохраны облетел пожар, и летчик-наблюдатель скоординировал с воздуха работы по его дотушиванию на земле. Повторные облеты состоятся в 15:00 и 18:00.