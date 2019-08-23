За сутки в республике потушено 11 пожаров

По оперативным данным на 23 августа за прошедшие сутки в республике потушено 11 пожаров в зоне обслуживания и контроля на общей площади 231 957,00 га.

На сегодняшний день в республике ведутся работы по тушению 4 лесных пожаров: из них действующих – 4 (в Абыйском, Верхоянском, Оленекском и Среднеколымском улусах). Общая площадь, пройденная огнем, в зоне обслуживания составляет 272,00 га.

На тушение лесных пожаров привлечено всего 190 человек, 12 единиц техники.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики под постоянным наблюдением находятся 64 зарегистрированных термоточки. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 529 198,00 га.

Минэкологии Якутии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.