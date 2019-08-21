За сутки совершено два наезда на крупного рогатого скота

20 августа в 21 часов 54 минут в дежурную часть ОМВД России по Горному району поступило сообщение о том, что на ФАД «Вилюй» 117 км. произошло ДТП, совершен наезд на крупного рогата скота (корову), есть пострадавшая.

По предварительным данным установлено, что 20 августа около 21 часов 30 минут на ФАД «Вилюй» 117 км. + 433 м. водителем 1997 г.р. при управлении транспортным средством «Тойота Аллион» совершил наезд на корову. В результате ДТП находившаяся на переднем пассажирском сидении, пристегнутая ремнем безопасности, пассажирка 15 лет получила автотравму в виде ушибленной раны лба и носа. В момент ДТП в салоне «Аллион» кроме водителя находились три пассажира. Корова от полученных травм погибла на месте происшествия.

В 22 часов 30 минут из с.Магарасс с целью оказать пострадавшей несовершеннолетней вышеуказанного ДТП первую медицинскую помощь на ФАД «Вилюй» 117 км. выехала автомашина «УАЗ-396295» участковой больницы под управлением водителя 1965 г.р., которая по пути движения на 98 км. + 950 м. совершила наезд на корову, в результате автоаварии причинено механическое повреждение транспортного средства, пострадавших нет. Корова не пострадала.

В двух дорожно — транспортных происшествиях по актам на медосвидетельствования водителей на состояние опьянения, обоим установлено отрицательный результат — трезвые.

Погода в этот день была пасмурной, темное время суток.

Госавтоинспекция республики сообщает, что за текущий год зарегистрировано всего 20 случаев наезда на животных (коров и лошадей).

В разделе 25 ПДД РФ четко говорится о требованиях к движению гужевых повозок, а также к прогону животных, а именно подробно излагается о том, что запрещается оставлять на дороге животных без надзора, прогонять животных через дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, вести животных по дороге с асфальто- и цементобетонным покрытием при наличии иных путей. Также в п.4 ст. 11.21 КоАП РФ говорится о том, что запрещается выпас животных, также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест.