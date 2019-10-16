За сутки произошло 3 ДТП и наезд на пешехода

15 октября, около 8 утра, водитель 1988 г.р., следуя со стороны Маганского тракта в направлении ул. Белое Озеро, возле дома №19/9 по ул. Газовиков, управляя автомобилем «Ниссан Вингроад», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Тойота Витц», следовавшем во встречном направлении под управлением водителя 1987 г.р.

В результате ДТП пассажирка автомашины «Тойота Витц» 1991 г.р. получила ушиб грудной клетки, ей назначено амбулаторное лечение.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителей факта употребления алкогольных напитков.

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15 октября, в 12 часов дня, в ДЧ ГИБДД поступило сообщение о вызове на дом №60/15 по ул. Можайского, по факту получения автотравмы мужчины 1984 г.р.

По предварительным данным установлено, что 15 октября в 11:50 неустановленный водитель, следуя по внутри дворовой территории дома №60/15 по ул. Можайского, управляя неустановленным транспортным средством, при движении задним ходом совершил наезд на пешехода.

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В результате ДТП мужчина получил закрытый перелом подвздошной кости справа, был госпитализирован в медучреждение.

В ходе розыскных мероприятий установлен водитель автомобиля «Тойота Гайа» 1994 г.р. В объяснении водитель поясняет следующее: подвез мужчину до адреса, пассажир стал предъявлять претензии к водителю, угрожал расправой, начал бить по машине. Во избежание ударов пассажира водитель начал рулить назад, и в этот момент зацепил мужчину правой передней стороной машины, когда другой мужчина рядом схватил деревянную доску, водитель уехал.

По сведениям ГИБДД водитель а/м «Тойота Гайа» к административной ответственности за нарушение ПДД за последний год привлекался 11 раз.

Проведенное медосвидетельствоание не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков, а вот у пешехода было установлено состояние алкогольного опьянения, результат анализа составил 0,62 мг/л.

Еще одно ДТП произошло 15 октября около 21 часов вечера на перекрестке улиц Автодорожная-Красильникова.

Установлено, что, около 21 часов вечера, водитель 1998 г.р., следуя по ул. Автодорожная со стороны Чернышевского в направлении ул. Красильникова на перекрестке улиц Автодорожная и Красильникова, управляя автомашиной «Тойота Рактис», при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Тойота Спринтер Кариб» под управлением водителя 1994 г.р.

В результате ДТП водитель автомашины «Тойота Спринтер Кариб» получил тяжелые травмы головы, было назначено амбулаторное лечение.

Проверка не выявила у водителей факта употребления алкогольных напитков.

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По всем фактам ДТП проводится проверка.

Предварительной причиной последнего ДТП является непредоставление преимущества в движении встречной автомашине, которая пользуется преимущественным правом проезда на перекрестке. Также необходимо отметить, что по вечерам на дороге образуется наледь, что заметно осложняет дорожную обстановку для автомобилистов.

Госавтоинспекция г. Якутска рекомендует водителям транспортных средств в условиях гололеда соблюдать безопасную скорость движения, которая позволит при необходимости и возникновения опасности вовремя остановить автомобиль, избегать резких и сложных маневров, быть внимательными вблизи пешеходных переходов, остановок, школ, торговых центров, на территории оптовых баз, где наблюдается большое скопление транспорта.