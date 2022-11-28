За сутки от коронавируса выздоровело 20 человек

На 28 ноября в республике выявлено 52 новых случая коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 36 случаев,

— Нюрбинский район – 5 случаев,

— Алданский, Хангаласский районы – по 3 случая,

— Намский район – 2 случая,

— Верхневилюйский, Ленский, Среднеколымский районы – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 432 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 654 340 тестов.

За последние сутки госпитализировано 2 человека или 3,8% от общего количества выявленных случаев за сутки – 52 случая.

За сутки 69,2% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 30,8%.

На 28.11.2022 лечение в стационарах получают 12,3% больных, в амбулаторных условиях – 87,7%.

За сутки выздоровело 20 человек.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 699 569 человек.

(97,6% взрослого населения республики)

Ревакцинацию прошли 191 225 человек.

Это 76,2% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

На 28.11.2022 за сутки:

Единым колл-центром «122» обработано 600 входящих звонков

Проведено 432 исследования в сутки

Из 101 развернутой койки для лечения больных COVID-19 свободно – 24,8%

На горячую линию здравоохранения поступило 13 звонков

Волонтеры не были задействованы