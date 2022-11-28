За сутки от коронавируса выздоровело 20 человек
На 28 ноября в республике выявлено 52 новых случая коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 36 случаев,
— Нюрбинский район – 5 случаев,
— Алданский, Хангаласский районы – по 3 случая,
— Намский район – 2 случая,
— Верхневилюйский, Ленский, Среднеколымский районы – по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 432 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 654 340 тестов.
За последние сутки госпитализировано 2 человека или 3,8% от общего количества выявленных случаев за сутки – 52 случая.
За сутки 69,2% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 30,8%.
На 28.11.2022 лечение в стационарах получают 12,3% больных, в амбулаторных условиях – 87,7%.
За сутки выздоровело 20 человек.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.
Первым компонентом привиты 699 569 человек.
(97,6% взрослого населения республики)
Ревакцинацию прошли 191 225 человек.
Это 76,2% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.
Низкие темпы ревакцинации: в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.
Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.
На 28.11.2022 за сутки:
Единым колл-центром «122» обработано 600 входящих звонков
Проведено 432 исследования в сутки
Из 101 развернутой койки для лечения больных COVID-19 свободно – 24,8%
На горячую линию здравоохранения поступило 13 звонков
Волонтеры не были задействованы
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