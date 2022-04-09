За сутки от коронавируса выздоровели 502 человека

На 9 апреля 2022 г. :

За последние сутки госпитализировано 22 человека или 13,3% от общего количества выявленных случаев за сутки – 165 случаев.

За сутки 31,0% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 69,0%.

На 09.04.2022 лечение в стационарах получают 16,6% больных, в амбулаторных условиях – 83,4%.

За сутки выздоровели 502 человека. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 612 793 человека (85,5% взрослого населения республики).

Ревакцинацию прошли 155 424 человека Это 65,1% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации. Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Мегино – Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.