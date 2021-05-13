За сутки ледоход на Лене продвинулся на 225 км

Ледоход на реке Лена проходит 2-мя участками по территории Ленского и Олекминского района Республики Саха (Якутия).

Нижняя кромка основного ледохода наблюдается у н.п. Пеледуй Ленского района (2852 км до устья, 187 км до г. Ленск), уровень воды составляет 657 см (+11 см за 4 часа, +146 за 12 часов) при критическом 1200 см, густой ледоход.

— у г. Ленск – закраины, уровень воды 214 см (+ 29 см за сутки) при критическом уровне 1760 см (с учетом дамбы).

Верхняя кромка ледохода — в районе н.п. Визирный Иркутской области, до границы с Республикой Саха (Якутия) — 121 км.

Протяженность ледохода составляет 145 км. За сутки ледоход продвинулся на 225 км (продвинулся на 24 км для Москвы).

Нижняя кромка второго участка ледохода наблюдается в районе н.п. Хоринцы Олекминского района (2193 км до устья, 555 км до г.Якутск), уровень воды не определен (пост завален льдом), (+8 см за 4 часа, 26 за 12 часов) при критическом 1000 см, лед стоит.

Верхняя кромка ледохода – у н.п. Солянка (2233 км до устья), уровень воды составляет 1040 см (+9 за 4 часа, +21 за сутки), средний ледоход.

— у г. Олекминск Олекминского района – разводья, уровень воды 695 см (+7 см за 4 часа, +53 см за сутки) при критическом уровне 1350 см (с учетом дамбы).

Протяженность ледохода составляет 40 км. За сутки ледоход продвинулся на 40 км.

На реке Витим (правый приток р. Лена)

Активная фаза ледохода проходит по территории Иркутской области.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 км ниже н.п. Мама Иркутской области (120 км до устья), уровень воды составляет 612 см (+127 см за сутки), при критическом 1300 см, густой ледоход.

Верхняя кромка – у н.п. Бодайбо Иркутской области (290 км до устья), уровень воды составляет 340 см (-75 см за сутки) при критическом 1170 см, густой ледоход.

Протяженность ледохода составляет 170 км. За сутки ледоход продвинулся на 50 км.

На реке Алдан

Ледоход на реке Алдан проходит 3-мя участками по территории Алданского, Усть — Майского и Томпонского районов.

1. Нижняя кромка основного ледохода наблюдается в 10 км ниже н.п. Томмот Алданского района (1605 км до устья), уровень воды составляет 515 см (+8 см за 4 часа, +245 см за сутки), при критическом 820 см, средний ледоход.

Верхняя кромка – в 30 км выше н.п. Хатыстыр Алданского района (1753 км до устья, 138 км до н.п. Томмот), уровня нет, пост завален льдом, средний ледоход.

Протяженность ледохода составляет 148 км. За сутки ледоход продвинулся на 40 км.

2. Нижняя кромка второго участка ледохода наблюдается у н.п. Усть-Миль Усть-Майского района (972 км до устья), уровень воды составляет 761 см (+34 см за 4 часа, +183 см за сутки) при критическом 1320 см, густой ледоход.

Верхняя кромка – в 10 км выше н.п.Угино Алданского района (1400 км до устья), пост завален льдом, густой ледоход.

Протяженность ледохода составляет 428 км. За сутки ледоход продвинулся на 281 км.

3. Нижняя кромка третьего участка ледохода наблюдается в 15 км ниже н.п. Джебарки-Хая Томпонского района (511 км до устья), уровень воды составляет 708 см (+260 см за сутки) критического уровня нет, густой ледоход.

Верхняя кромка – у в 12 км выше н.п. Усть-Мая Усть-Майского района (863 км до устья), уровень воды 613 см (+30 см за 4 часа, +85 см за сутки), средний ледоход.

Протяженность ледохода составляет 352 км. За сутки ледоход продвинулся на 182 км.

На реке Амга

Активная фаза ледохода проходит по территории Амгинского, Чурапчинского и Таттинского районов.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 20 км ниже н.п. Харбалах Таттинского района (118 км до устья), уровень воды составляет 793 (+20 за 4 часа, +51 за сутки), при критическом 1000 см, густой ледоход.

Верхняя кромка – у н.п. Амга Амгинского района (442 км до устья), уровень воды составляет 816 см (+12 за 4 часа, +117 за сутки), при критическом 925 см, редкий ледоход.

Протяженность ледохода составляет 324 км. За сутки ледоход продвинулся на 147 км.

На реке Вилюй

Активная фаза ледохода проходит по территории Сунтарского, Нюрбинского и Верхневилюйского районов.

Нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Верхневилюйск Верхневилюйского района (442 км до устья), уровень воды составляет 474 см (+6 см за 4 часа), критического уровня нет, густой ледоход.

Верхняя кромка — у н.п. Крестях Сунтарского района (889 км до устья), уровень воды составляет 611 см (+5 см за 4 часа, -30 см за 8 часов), при критическом 1100 см, редкий ледоход.

Протяженность ледохода составляет 447 км. За сутки ледоход продвинулся на 284 км.

На реке Оленек

Активная фаза ледохода проходит по территории Оленекского района.

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 150 км ниже г/п Ярольин Оленекского района (1795 км до устья), густой ледоход.

Верхняя кромка – в 20 км ниже г/п Ярольин (1925 км до устья) уровень воды составляет 309 см (-6 см за 4 часа, -56 см за сутки) при критическом 2112 см, редкий ледоход.

Протяженность ледохода составляет 130 км. За сутки ледоход продвинулся на 100 км.

На реке Яна

На участке р.Яна Верхоянск – Сайды в пределах Верхоянского района наблюдаются закраины и вода на льду. В верхнем течении р.Адыча (правый приток р.Яна), у гидропоста Усть-Чаркы отмечается подвижка льда.

На реке Индигирка

В верховьях наблюдается вода на льду, суточный подъем составляет 5-40 см.

На реке Колыма

На территории Магаданской области, на участке Балагыччан – Коркодон, проходит волна попусков из Усть – Среднеканского водохранилища, подъем уровня воды составил 50-109 см за сутки.

На реке Ясачная (левый приток реки Колыма) наблюдаются процессы разрушения ледового покрова, у н.п. Нелемное Верхнеколымского района (55 км до устья) затор выше поста, разводья.