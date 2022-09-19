За сутки ковид подтвердили у 421 якутян

В Якутии за сутки коронавирус подтвердился у 421 человека.

В Якутске заболели 190 человек.

В Якутии снижается заболеваемость коронавирусом. За последние сутки выявлен 421 новый случай, сообщил 19 сентября республиканский оперштаб. В Якутске заболели 190 человек.

В районах наибольшее количество зафиксировано в

Мегино-Кангаласском – 30,

Мирнинском – 29,

Алданском – 28,

Ленском – 26,

Вилюйском – 17 случаев,

Намском – 16,

Сунтарском – 12,

Среднеколымском и Хангаласском – по 11.

Ещё в 11 районах выявлено от одного до девяти заболевших.

Оперштаб напоминает о необходимости вакцинации для создания устойчивого иммунитета. Адреса и график работы прививочных пунктов в Якутске можно посмотреть здесь.

За сутки лабораториями республики проведено 1236 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 557 308 тестов.