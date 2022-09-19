Коронавирус
За сутки ковид подтвердили у 421 якутян
В Якутии за сутки коронавирус подтвердился у 421 человека.
В Якутске заболели 190 человек.
В Якутии снижается заболеваемость коронавирусом. За последние сутки выявлен 421 новый случай, сообщил 19 сентября республиканский оперштаб. В Якутске заболели 190 человек.
В районах наибольшее количество зафиксировано в
Мегино-Кангаласском – 30,
Мирнинском – 29,
Алданском – 28,
Ленском – 26,
Вилюйском – 17 случаев,
Намском – 16,
Сунтарском – 12,
Среднеколымском и Хангаласском – по 11.
Ещё в 11 районах выявлено от одного до девяти заболевших.
Оперштаб напоминает о необходимости вакцинации для создания устойчивого иммунитета. Адреса и график работы прививочных пунктов в Якутске можно посмотреть здесь.
За сутки лабораториями республики проведено 1236 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 557 308 тестов.
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