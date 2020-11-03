За сутки коронавирус выявлен у 195 человек в Якутии

Сегодня, 3 ноября, министр здравоохранения республики Елена БОРИСОВА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии. Ситуация в республике остается напряженной. За сутки в регионе зарегистрировано 195 новых случаев коронавируса. Из них в Якутске — 110 случаев. Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 2. За все время в республике зарегистрировано 14237 случаев заболевания COVID-19, 152 случая летального исхода.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

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