За сутки количество пожаров в Якутии уменьшилось, площадь увеличилась

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории региона действует 305 природных пожаров, за сутки ликвидировано 38, на тушение привлекалось 2 735 человек и 347 единиц техники.

Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов от природных пожаров. На территории Горного и Хангаласского районов задействованы специалисты регионального управления МЧС России, за сутки проведена работа по прокладке и расширению минерализованных полос вдоль Дикимдя и Кюерелях, тушение отдельных очагов по периметру пожаров и переброска личного состава подразделений лесоохраны. В с. Терют Оймяконского района направлены специалисты ведомства, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) .

Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Алданского, Верхневилюйского, Горного, Кобяйского, Мирнинского, Нерюнгринского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 263 очага, на общей площади с момента обнаружения свыше 1 млн. гектар. На особом контроле Главного управления находятся приближенные природные пожары у н.п. Эльдикан, Балаганнах, Ударник Светлый и Сюльдюкар.

«За сутки количество пожаров уменьшилось на 18 очагов, площадь природных пожаров увеличилась более чем на 84 тысяч гектар за счет прироста площадей на действующих пожарах, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением 4-5 классов пожарной опасности на территории 11 районов. Аэромобильные группировки продолжат свою работу на территории Горного и Оймяконского районов, авиация ведомства задействована на территории Хангаласского района», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. Управлением Роспотребнадзора по РС (Я) и Якутским управлением гидрометеослужбы продолжается лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест. За сутки исследовано 35 проб атмосферного воздуха на территории 5-ти районов и в г. Якутск.

По данным космического мониторинга Главного управления ЦУКС и взаимодействия с органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС, в зону задымления попадает 31 населенных пунктов на территории Горного, Мегино-Кангаласского, Намского, Оймяконского, Томпонского, Таттинского, Усть-Майского, Хангаласского районов и г. Якутск.

Уважаемые граждане! В целях уменьшения неблагоприятного влияния на здоровье продуктов горения при задымлении рекомендуется свести к минимуму нахождение на открытом воздухе или использовать защитные маски. Необходимо ограничить физические нагрузки и пить больше воды. Для предотвращения проникновения дыма в помещения плотно закрывать окна и двери, щели между дверьми и окнами затыкать влажной тканью, при отсутствии герметичности окон и дверей сделать завесы из влажной ткани. Увлажняйте воздух в помещении. Лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно — сосудистой системы, необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные препараты, при обострении заболеваний — немедленно обратиться к врачу.