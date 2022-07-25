25.07.2022
09:21
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Коронавирус

За сутки госпитализированы 6 якутян с ковидом

За последние сутки госпитализировано 6 человек или 16,7% от общего количества выявленных случаев за сутки – 36 случаев.

За сутки 44,4% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 55,6%.

На 25.07.2022 лечение в стационарах получают 14,7% больных, в амбулаторных условиях – 85,3%.

 За сутки выздоровели 2 человека.

 Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

 Первым компонентом привиты 639 721 человек.

(89,2% взрослого населения республики).

 Ревакцинацию прошли 168 568 человек.

Это 67% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

 Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Верхоянском, Горном, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

Источник: Балабкина BRIF

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