Тысячу благодарных пациентов, сотни выявленных на ранней стадии различных заболеваний, более двухсот направлений в республиканские медучреждения на углублённое обследование и дообследование, госпитализация и выздоровления — это лишь малая толика результата выездной работы медицинских работников Олекминской центральной районной больницы в труднодоступные села. Все выезда по бездорожью в населённые пункты реализовались благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения в Якутии и национальному проекту «Здравоохранение». Напомним, что в Олекминском районе 15 отдаленных труднодоступных сел, где можно добраться лишь автозимником. В течение прошлого 2022 года Олекминское здравоохранение получило три новых автомобиля УАЗ. Это стало огромным подспорьем для медицинских работников.

С начала текущего года осуществлено более 30 выездов на профилактические осмотры, диспансеризация взрослого и детского населения, консультация узких специалистов, перевозка медицинского оборудования , в том числе и передвижной ФЛГ.

«За сухими цифрами стоит огромный пласт работы врачей, медсестёр, фельдшеров. Жителей сел мы заранее информируем о выездах. Люди стали грамотнее и ответственнее относится к своему здоровью. Это говорит о том, что профилактическая, информационная работа ведётся на высоком уровне.

«Сейчас для населения ориентиром служит фирменная зелёная полоска и надпись «Служба Здоровья», -делится приятными новостями Анна Гаврильева, главный врач Олекминской центральной районной больницы. — Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Якутии создала благоприятные условия для работы медиков. Отрадно, что руководство республики поддерживает развитие системы первичного звена».

Такие автомобили используются для доставки лекарств, для транспортировки пациентов и анализов, а также и для других нужд больницы.