За стеклом. В Якутии выберут семью для эксперимента

В Якутске запущен экологический проект «Мусор в кубе» о пользе раздельного сбора отходов и осознанном потреблении. Инициаторами проекта выступает команда GoGreenGirls из трех молодых мам, экоактивистов Сахаяны Хоютановой, Любови Клюкиной и Антонины Поповой.

В рамках проекта девушки планируют создать арт-инсталляцию в виде куба из прозрачного оргстекла и установить ее в общественном месте. Также проект включает в себя эксперимент-перфоманс, в котором примет участие семья. Проект будет реализован на средства гранта от АКС «АлмазКредитСервис» и привлечённых спонсоров.

Сейчас девушки ведут отбор семьи для участия в экопроекте. Победителя отбора определят после 20 июня.

Выбранной семье предстоит в течение нескольких месяцев наполнять куб своими отходами, вести дневник и делиться своими впечатлениями.

«Наполнение куба наглядно покажет сколько отходов образует среднестатистическая семья. На самом деле мы не задумываемся, когда выбрасываем мусор, что с ним дальше происходит. Мы тут же забываем о его существовании, — он для нас как будто исчезает, растворяется в воздухе. За стенками прозрачного куба ничего не скроешь. Каждый сможет увидеть, с какой скоростью растёт количество мусора, что именно выбрасывают горожане», — рассказывает руководитель проекта Сахаяна Хоютанова.

В ходе проекта команда GoGreenGirls проведет обучение выбранной семьи основам раздельного сбора мусора, осознанного экологичного образа жизни.

Ппри согласовании с МАУ «Центр управления общественными пространствами» местом будущей арт-инсталляции определена зона отдыха на Талом Озере.

Помимо социальной повестки проект еще имеет исследовательский характер. После наполнения куб будет вскрыт. Данные о количестве, составе и характере мусора будет изучен.

«Мы планируем практическим путем вывести долю вторсырья из общего объема бытового мусора, что позволит наглядно продемонстрировать возможности переработки вторсырья. Также определим сколько мусора могла бы заменить одна многоразовая вещь. Результаты будут обнародованы в общем доступе», — отмечают авторы проекта.

В дальнейшем по задумке авторов «Мусора в кубе», полупустой куб будет транслировать горожанам идею, что экологичный образ жизни позволит сдерживать темпы роста бытового мусора, направляемого на полигон и что даже маленькая экологичная привычка может помочь сократить негативное влияние мусора на нашу экологию.

Подробнее узнать о проекте и следить за его развитием можно в Instagram: https://www.instagram.com/p/CPCk7xop4nF/. Призываем всех неравнодушных к окружающей среде поддержать и присоединиться к экопроекту «Мусор в кубе».

Министерство ЖКХ и энергетики Якутии старается поддерживать общественные инициативы, призванные повысить экологическую культуру населения в сфере обращения с отходами, необходимости раздельного сбора мусора.