За совершение преступления разыскивается…

За совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ УУР МВД по Республике Саха (Якутия) разыскивается ЕРЕМЕЕВ Александр Николаевич, 14.02.2000 года рождения, уроженец с. Налимск Среднеколымского района РС (Я), при установлении просим сообщить по т. 8999490897, 89999491094.

Источник: МВД РФ по РС (Я).

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