16.07.2021
17:03
209
Происшествия
За совершение преступления разыскивается…
За совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ УУР МВД по Республике Саха (Якутия) разыскивается ЕРЕМЕЕВ Александр Николаевич, 14.02.2000 года рождения, уроженец с. Налимск Среднеколымского района РС (Я), при установлении просим сообщить по т. 8999490897, 89999491094.
Источник: МВД РФ по РС (Я).
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
16.07.2021
0
16.07.2021
81
16.07.2021
173
16.07.2021
223
16.07.2021
243
16.07.2021
306
16.07.2021
215
16.07.2021
320
16.07.2021
300
16.07.2021
222
16.07.2021
274
16.07.2021
682
16.07.2021
212
16.07.2021
155
16.07.2021
278
16.07.2021
184
16.07.2021
191
16.07.2021
686
16.07.2021
333
16.07.2021
311
16.07.2021
458
16.07.2021
376
16.07.2021
441
16.07.2021
915
16.07.2021
727
16.07.2021
1717
15.07.2021
1364
15.07.2021
1636
15.07.2021
1151
15.07.2021
939
15.07.2021
752
15.07.2021
558
15.07.2021
2089
15.07.2021
827
15.07.2021
760
15.07.2021
497
15.07.2021
400
15.07.2021
561
15.07.2021
553
15.07.2021
395
15.07.2021
362
15.07.2021
652
15.07.2021
921
15.07.2021
999
15.07.2021
441
15.07.2021
365
15.07.2021
655
15.07.2021
1120
15.07.2021
468
15.07.2021
920
15.07.2021
431
15.07.2021
901
15.07.2021
1234
ТОП НОВОСТИ
14.07.2021
8144
12.07.2021
3846
12.07.2021
3613
10.07.2021
3390
12.07.2021
3186
10.07.2021
2909
15.07.2021
2908
10.07.2021
2848
10.07.2021
2631