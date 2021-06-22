За скандальное высказывание сотрудник минтруда Якутии привлечен к дисциплинарной ответственности

Скриншот переписки с официального аккаунта минтруда Якутии вызвал большой резонанс в обществе. При общении сотрудник министерства с гражданином выразил личную позицию.

«Это беспрецедентный случай, который бросил тень на всех сотрудников нашего министерства. Грубость и хамство неприемлемы в работе сотрудников социальной сферы. В данном случае речь идет о совершении госслужащим должностного проступка. За ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, то есть нарушение профессиональной этики и правил делового поведения, проявления некорректности и невнимательности в обращении с гражданином госслужащий привлечен к дисциплинарной ответственности», — прокомментировала министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова.

Она еще раз принесла извинения от имени всего министерства труда и социального развития Якутии и от себя лично пользователю, который задавал вопрос через директ в Инстаграм.