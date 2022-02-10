За семь дней волонтерами республики обработано около 1,5 тысячи заявок

В ходе брифинга регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 10 февраля вице-премьер Ольга Балабкина призвала всех жителей республики на ревакцинацию.

«Коронавирус – сезонное заболевание, для безопасности здоровья необходима вакцинация один раз в полгода, несмотря на то, что по действующим нормативам QR-код после заболевания, также после вакцинации действует один год», – сказала вице-премьер.

Первым компонентом привиты 583 270 человек, что составляет 81,3% от взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 134 224 человека, это 56% от количества лиц, у кого наступил срок ревакцинации.

Все медицинские и социальные службы на территории республики работают слаженно. Продолжает действовать республиканский корпус волонтеров. Сегодня 1 700 волонтеров оказывают помощь пожилым людям по доставке продуктов первой необходимости, медикаментов. 343 волонтера доставляют бесплатные лекарства амбулаторным больным. За весь период пандемии волонтерами обработано 54 тысячи заявок, только за последние 7 дней – около 1,5 тысячи заявок.

«Это достаточно хороший общественный посыл. Все те, кто приходит в штабы, готовы помогать людям, которые сегодня оказались в ситуации невозможности свободного передвижения», – отметила Ольга Балабкина.

За последние сутки в регионе госпитализировали 105 человек с диагнозом новой коронавирусной инфекции, это 3,5% от общего количества 2 967 выявленных случаев. При этом 47% новых случаев приходится на столицу республики, 53% – на районы.

На сегодня в стационарах лечение получают около 6% граждан с новой коронавирусной инфекцией, в амбулаторных условиях – 94 %. Все граждане, которые лечатся дома с использованием дистанционной или очной формы, получают полноценную медицинскую помощь.

За сутки в республике выздоровело 4 576 человек. Как отметила Ольга Балабкина, второй день фиксируется большое количество выздоравливающих, и это результат большого труда коллективов медицинских организаций.