За сброс сточных вод исправительная колония привлечена к ответственности

29 марта 2019 года госинспектора Якутского комитета государственного экологического надзора совместно с представителями Общественного экологического совета при Минэкологии РС(Я) и Ассоциации экологов РС(Я) провели осмотр протоки р. Лена в п. Табага.

Напомним, в ходе осмотра территории прилегающей к исправительной колонии №7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РС(Я) был зафиксирован факт сброса бытовых сточных вод, площадь разлива составила около 20 тыс. кв. м. В результате разлива на ледовой поверхности образовалась наледь темно-желтого цвета. По результатам лабораторных исследований был установлен факт загрязнения.

Материалы дела были переданы по подведомственности в Управление Росприроднадзора по РС(Я) для принятия мер.

В свою очередь Управлением Росприроднадзора по РС(Я) были приняты меры в отношении ФКУ «Исправительная колония №7».

Так, в период с 28 мая по 04 июня 2019 года Управлением Росприроднадзора по РС (Я) рассмотрены административные дела в отношении должностного лица ФКУ «Исправительная колония №7», по факту загрязнения сточными водами за ограждением режимной территории учреждения: по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении на основании п. 2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ — отсутствие состава административного правонарушения. По ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ наложен административный штраф на должностное лицо в размере 8000 рублей. Также по данному факту рассмотрено административное дело по ч.1 ст.8.42 КоАП РФ в отношении юридического лица, наложен административный штраф в размере 200 000 рублей.