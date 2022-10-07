Zа Самбо: всероссийская акция «Открытая тренировка по самбо для детей»

В рамках партийного проекта «Zа самбо» Региональное отделение «Единой России» совместно с Федерацией самбо Республики Саха (Якутия) провели открытые тренировки для детей.

История самбо тесно связана с историей России, историей побед. Самбо входит в число наиболее массовых видов спорта, благодаря своей доступности и роли в жизни общества.

В Алданском районе состоялись занятия по самбо под руководством старшего и заслуженного тренера сборной команды Республики Саха (Якутия) по самбо Ерасейнов Талибшо. В тренировочных мероприятиях приняли участие 117 спортсменов.

В городе Нерюнгри состоялся открытый урок «Познаю мир самбо». Урок провели тренеры, члены партии: Дмитрийи Соболевский и Дмитрий Рогожин.

В Черской средней школе дети узнали много интересного о самбо, тренер, мастер спорта СССР по самбо Анатолий Ковальчук рассказал об истории создания самбо, о людях, которые стояли у истоков этого вида спорта и активно пропагандировали; о том, какие соревнования в мире и России проводятся по этому виду борьбы.

Учащиеся 11 класса Борис Голубчиков и Никита Слепцов провели поединок, в котором продемонстрировали основные приёмы самбо, в том числе и противодействие противнику с холодным оружием.

Мероприятие посетил Первый заместитель Секретаря РО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии, Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Сахамин Афанасьев.

— Инициаторами проекта «Za Самбо» были Президент Российской Федерации Владимир Путин и руководитель Федерации самбо РФ Илья Шестаков. Самбо даёт укрепление здоровья, спортивные и боевые навыки. Очень хорошо, что в стенах Черской средней школы решили организовать занятия этим видом спорта, тем более, что среди преподавателей школы есть мастер спорта СССР по самбо Анатолий Ковальчук, — сказал Сахамин Афанасьев.

Глава Нижнеколымского района, Секретарь местного отделения партии Валерий Сентяков пожелал ребятам успехов в овладении этим видом спорта, отметив, что всё в их руках, главное – желание и упорство.

В городе Якутске на одном из занятий руководитель РИК ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Руслан Платонов поздравил якутянина Валерия Ергалова, который совсем недавно стал чемпионом Европы по боевому самбо.

«В качестве приоритетного направления в Народной программе Партии обозначены вопросы сохранения здоровья детей и формирования культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. На основании данного направления реализуется федеральный партийный проект «Zа самбо» целью которого является развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры» — отметил Руслан Платонов.

«Реализация партийного проекта «Za Самбо» в Якутии по-настоящему даст рывок для развития подрастающего поколения. Мы поддерживаем эту инициативу и уверены, что этот проект принесёт добрые плоды для нации», — сказал Вячеслав Литавин, заслуженный тренер России, президент Федерации Самбо Республики Саха (Якутия).