За прошедшие сутки в Якутске вывезено 5713 кубометров снега

В рамках санитарного трехмесячника в городе Якутске ведутся плановые работы по уборке и вывозу снега, наледей с улиц и дворов, идет уборка снега с крыш. За прошедшие сутки, 15 марта на полигон АО «Якутдорстрой» вывезено 5713 куб. м снега. Всего с начала месяца вывезено 69 792 куб. м снега.

Сегодня спецтехника «Якутдострой» убирает снег на ул. Ойунского, Кулаковского, Челюскина, 50 лет Советской Армии, Кузьмина, Курнатовского. В работе задействованы 21 автомашина КАМАЗ, 6 поливомоечных машин, 4 бобкета, 2 снегопогрузчика, 4 фронтальных погрузчика, грейдер ДЗ-98, 3 трактора МТЗ, колесный бульдозер, гусеничный бульдозер.