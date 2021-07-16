За прошедшие сутки в Якутии потушили практически врукопашную 41 лесной пожар

За прошедшие сутки парашютисты-десантники Авиалесоохраны, работники лесничеств, лесных пожарных станций, местное население, волонтеры, арендаторы лесных участков потушили в Якутии практически врукопашную 41 лесной пожар. При этом возникло 18 новых очагов.

Сегодня продолжается борьба со 134 пожарами.

Ситуация сложная, огонь не сдается, но не побеждает!!!

На сегодня в Якутии потушено около 600 лесных пожаров, что в 2,6 раза (на 260%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2020 году на аналогичную дату потушено 227 пожаров). Не допущено ни одного случая перехода огня на населенные пункты, несмотря на экстремальные риски, вызванные практически у порогов домов верховыми пожарами с высотой пламени до 30 метров при ветре до 80 км/ч. Благодаря тушению 600 пожаров от огня спасены миллионы га якутской тайги.

Более 95% потушенных и действующих на сегодня лесных пожаров – труднодоступные и удаленные, имеющий наивысший уровень сложности.

Мелкие очаги засыпают землей и заливают водой из ранцевых лесных огнетушителей. Крупные пожары, в том числе верховые, парашютисты-десантники тушат контролируемым встречным огнем. Технологией встречного отжига команды Авиалесоохраны владеют виртуозно. На помощь Якутии стянута мощная группировка самых опытных сил Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны регионов Сибирского, Уральского и Дальневосточного округов.

Работа самолета танкера Ил-76, вертолетов Ми-8 с водосливными устройствами, и даже самолета-зондировщика Ан-26 Авиалесоохраны по искусственному вызыванию осадков, когда из облаков на горящий лес выливается до 40 тыс. тонн воды, тогда как большие самолеты для тушения пожаров типа Ил-76 способны нести лишь одну тысячную часть этого объема – это не панацея, а только помощь парашютистам-десантникам Авиалесоохраны и другим силам, работающим на земле и выполняющим основной изнурительный объем работ.

Всего на тушение лесных пожаров привлечено 2,4 тыс человек, в том числе 1318 человек – парашютисты-десантники Авиалесоохраны, работники лесных пожарных станций, лесничеств, 921 человек – привлеченное местное население. Итого, парашютисты-десантники Авиалесоохраны, работники наземных служб, привлеченное местное население, силы волонтеров составляют 2239 человек, т.е. 93% от общей группировки сил пожаротушения в Якутии.